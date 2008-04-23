  1. استانها
آسیب شناسی فعالیتهای مذهبی مورد تاکید شورای عمومی فرهنگ هرمزگان است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: تاکید شورای عمومی فرهنگ هرمزگان بر آسیب شناسی فرهنگ عمومی در این استان و بستر سازی برای انجام فعالیتهای اجتماعی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده، عصر امروز در نشست شورای عمومی فرهنگ هرمزگان اظهار داشت: بررسی کارکرد کانونهای فرهنگی، شناسایی عناصر فرهنگ فاخر و برجسته سازی الگوهای منطقه ای، بررسی امکانات موجود فرهنگی و تقویت بنیان خانواده در دستور کار جدی این شورا قرار دارد و ساختارهای فرهنگی هرمزگان باید در خصوص تحول جدی در این حوزه برنامه ارائه کنند.

وی گفت: اراده فعالیتهای فرهنگی در کشور بر تکمیل زیرساخت های مورد نیاز در این استان قرار گرفته و دولت در این مسیر اقدامات بسیار زیادی انجام داده و امروز در تمامی شهرهای استان یک سازه فرهنگی متناسب و مطلوب در شان و جایگاه مردم بزرگ استان ساخته و به مرحله اجرا در آمده است.

امیرزاده اظهار داشت: میلیاردها ریال در حوزه فرهنگ استان هزینه شده و مرحله بعدی در خلق جنبش نوآوری فرهنگی، شناسایی استعدادها و ظرفیت ها و جهت دهی به آنها به منظور شکوفایی هر چه بیشتر است.  

