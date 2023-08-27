به گزارش خبرگزاری مهر، حاجیلویی دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارائه گزارش شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور گفت: جلسه شانزدهم ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور، ۲۹ مرداد در دفتر معاون اول رئیس جمهور با حضور اکثریت اعضای ستاد برگزار شد. در این جلسه چند دستور مهم و راهبردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در دستور اول جلسه، موانع و مشکلات تخصیص اعتبار اجرای برشهای استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب جلسه قبل ستاد، مورد بررسی قرار گرفت. در رابطه با تأمین و تخصیص ردیف بودجه معین شده، ابهام و مشکلی وجود داشت که در این جلسه با تدبیر مخبر رئیس ستاد برطرف شد و مقرر شد که ده هزار میلیارد ریالِ مصوب، مطابق بودجه درخواستی و دستورالعمل مصوب ابلاغی جلسه پانزدهم، برای اجرای برشهای استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور اختصاص یابد.
دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تا به امروز برشهای استانی ۱۲ استان نهایی و رونمایی شده است و ۱۹ استان دیگر هم در حال تدوین هستند و ما امیدواریم که تا پایان سال همه استانهای کشور دارای سند برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی باشند. سال ۱۴۰۲ برنامه عملیاتی ۱۲ استان در صورت رعایت استانداردهای مدنظر ابلاغ شده به استان در قالب پروژههای مشخص، پس از تصویب در کارگروه ملی راهبری برشهای استانی برای تخصیص اعتبارات به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: برای استانهای باقی مانده هم به مرور زمان، هر استانی که برش استانی آنها تمام و برنامه ۱۴۰۲ آنها آماده شود، همین فرآیند تا تخصیص اعتبار طی خواهد شد. تحقق این امر اتفاق مهمی در فضای فرهنگی استانهاست. با توجه به تخصیص این اعتبارات برای حوزه برنامهای پیشبینی میشود، پویایی خوبی در اجرای پروژههای فرهنگی منتخب در راستای حل مسئلههای اساسی فرهنگی اجتماعی استانها آغاز شود.
حاجیلویی در تشریح سایر مصوبات جلسه گفت: در دستور دوم، آئین نامه شورای معین ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور، بررسی شد. اعضا جلسه نکات خود را مطرح کردند و کلیات آئیننامه تأیید شد و مقرر شد تا آئیننامه بر اساس نکات مطرح شده، بازنویسی شود و با تأیید کمیته هشت نفره متشکل از حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مخبر دزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرادصحرایی وزیر آموزش و پرورش به منزله مصوبه ستاد تلقی شود.
وی ادامه داد: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن بررسی میدانی و گفتگو با صاحبنظران و کنشگران فرهنگی استانها با همراهی و همکاری نزدیک و صمیمی با شورای فرهنگ عمومی استانها و شورای فرهنگ عمومی کشور، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، سازمان امور اجتماعی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، آسیبشناسی کاملی از وضعیت شورای فرهنگ عمومی استانها تهیه کرده و بر اساس آن، آئیننامه جدیدی پیشنهاد شد. بر اساس آسیبشناسی صورت گرفته، ۱۰ آسیب اساسی شناسایی شد و مبتنی بر آن پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی آئیننامه شورای فرهنگ عمومی استانها در چهار محور به جلسه ارائه شد.
حاجیلویی گفت: در محور اول اصلاح تکمیلی، پیشنهاد توسعه و غنیسازی مأموریت شورای فرهنگ عمومی استانها مطرح شد که مقرر شد، علاوه بر حوزه فرهنگ عمومی که حوزه مأموریتی کنونی شورای فرهنگ عمومی است، حوزههای دیگر مهندسی فرهنگی کشور و همچنین حوزه مسائل اجتماعی به مأموریت و وظایف شورای فرهنگ عمومی استان افزوده شود.
دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: محور دوم در رابطه با افزودن و یا حذف اعضا شورای فرهنگی عمومی استان، پیشنهاداتی مطرح شد و نهایتاً مقرر گردید مبتنی بر مدل پارلمانی فرهنگی، برای ایجاد فضای همراهی هرچه بیشتر و رسیدن به توافق حداکثری در کنشگران اصلی فرهنگی استان اعم از حاکمیتی، دولتی و مردمی، هیچ مجموعهای حذف نشود و اعضای پیشنهاد شده برای افزوده شدن به شورای فرهنگی عمومی استان مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. در ضمن مقرر شد از بین اعضای شورای فرهنگ عمومی استان، هیئت رئیسه ۷ نفرهای با مأموریتهایی چون تهیه دستور جلسات، پیگیری مصوبات صحن شورای عمومی استان تشکیل شود و سایر اعضا نیز در کمیتههای تخصصی پنجگانه مشارکت کنند و به تناسب دستور جلسات در صحن شورای عمومی با حق رأی شرکت کنند.
وی افزود: در محور سوم مسئله تقویت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان مطرح شد و مصوب شد کمیتههای پنجگانه با مشارکت دستگاههای عضو تشکیل شود و این امکان وجود داشته باشد که از نیروی کارشناسی دستگاهها استفاده شود. در محور آخر حوزه تقویت تعاملات ساختاری شورای فرهنگ عمومی استانها و الگوی ارتباط با ستاد هماهنگی و اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور بهمنظور ارتقا جایگاه شورای فرهنگ عمومی با بهرهگیری از ظرفیتهای ساختاری ستاد، سازوکارهایی اندیشیده شد تا مصوبات این شورا با قوت و ضمانت بیشتری در استان عملیاتی شود.
دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بر اساس این مصوبات مقرر شد آئیننامهی کنونی بازبینی و در کمیته ۸ نفره منتخب تأیید شود و مجدد در جلسه آینده ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور برای تصویب نهایی ارائه شود.
وی افزود: به نظر میرسد با تصویب آئیننامه جدید و فعالیت شورای فرهنگ عمومی استانها در جایگاه ستاد استانی هماهنگی اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور، گام بلندی در تقویت زیر ساخت اداره فرهنگی استان برداشته شود.
حاجیلویی گفت: اقدامات ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور بیانگر آن است که این ستاد، توانسته است زیر ساختهای لازم برای اجرای نقشه را از حیث ساختاری، فرآیندی و برنامهای مهیا کند. امیدواریم بتوانیم در گامهای بعدی عملیاتیسازی، حوزه اقدامات محتوایی نقشه مهندسی فرهنگی کشور را با سرعت و سهولت بیشتری دنبال کنیم.
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