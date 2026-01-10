نهادهای امنیتی قاطعانه با متعرّضان به جان و مال مردم برخورد کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای نسبت به حوادث و اغتشاشات اخیر واکنش نشان داد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اکنون که مرز بین اعتراض و اغتشاش آشکار شده و دست آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمایت از اغتشاشگران به وضوح دیده می‌شود، ضمن تقدیر از بصیرت و هوشیاری مردم و حمایت از مطالبات به حق آنان، از مسئولان انتظار می‌رود در تدبیر مناسبات اقتصادی کشور توجه ویژه به معیشت مردم داشته باشند و در مناسبات سیاسی، دشمن را ناامید نمایند. دشمن در تلاش است با عناصر میدانی و هجمه‌های رسانه‌ای بین مردم و نظام اسلامی جدایی بیندازد؛ اما ملت همچون گذشته با اتکا به خداوند متعال‌، با مرزبندی با اغتشاشگران، دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام گذاشته‌اند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اقدامات اغتشاشگران در حمله به اموال عمومی، نهادها، مساجد و آتش زدن قرآن و کتب ادعیه و همچنین حمله مسلحانه به مأموران مدافع نظم و امنیت که منجر به شهادت تعدادی از فرزندان ملت و نیروهای انتظامی شده است را محکوم می‌کند و از نهادهای انتظامی و امنیتی می‌خواهد، قاطعانه با متعرّضان به جان و مال مردم برخورد کنند.

همچنین ضمن حمایت از هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) و مواضع قاطع رئیس قوه قضائیه و ابراز انزجار از گزافه‌گویی و لفاظی‌های رئیس‌جمهور آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید می‌کند که این ملت‌، همیشه پشتیان انقلاب و نظام اسلامی هستند و تحت ظلّ توجهات حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، این بار نیز حربه‌های دشمنان با مشت محکم ملت، شکست خواهد خورد.