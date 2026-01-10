۲۰ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۹

تجمع محکومیت اغتشاشات در شهر و استان تهران برگزار می شود

تهران- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از برگزاری تجمع اعتراض آمیز در محکومیت اغتشاشات اخیر در روز دوشنبه ۲۲ دی ماه در شهر و استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری تجمع اعتراض آمیز در محکومیت اغتشاشات اخیر و هتک حرمت به قرآن کریم در شهر و شهرستان‌های استان تهران خبر داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با بیان اینکه این تجمع در روز دوشنبه ۲۲ دی ماه برگزار خواهد شد، گفت: این تجمع بزرگ مردمی در شهر تهران در میدان انقلاب و سایر شهرستان‌های استان به صورت همزمان ساعت ۱۴ برگزار می‌شود.

محمودی ضمن دعوت از آحاد مردم شریف، بصیر و آگاه در این تجمع بزرگ عنوان کرد: این حضور؛ سیلی بزرگی بر صورت تروریست‌های آمریکایی و اسرائیلی، مزدوران استکبار جهانی و داعشی های داخلی خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران بیان کرد: حساب اغتشاشگران از مردم معترض و منتقد جداست و مردم عزیز برای محکومیت مزدوران اغتشاشگر به میدان خواهند آمد.

وی بیان کرد: تجمع بزرگ مردمی ۲۲ دی ماه در استان تهران همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

