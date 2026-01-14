به گزارش خبرنگار مهر، «مسابقه دوی» دانشگاه لرستان با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی و کارکنان، برگزار و به نفرات برتر، جوایزی از سوی اداره تربیت بدنی دانشگاه لرستان اهدا شد.

این مسابقات با همکاری اداره تربیت بدنی دانشگاه و شورای صنفی کارکنان دانشگاه در سالن ورزشی امام علی (ع) واقع در سایت مرکزی دانشگاه برگزار شد.

وحید ولی‌پور ده‌نو، رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه لرستان روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری اینگونه مسابقات تقویت نشاط و شادابی و تندرستی در سطح اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه است.

دکتر ولی‌پور ده‌نو، تشریح کرد: تلاش و برنامه‌ریزی ما این است که مسابقات به صورت ماهانه برگزار شود.

نفرات برتر مسابقه دو آقایان در پایان این رقابت به شرح زیر اعلام شدند:

۱_ جواد انصاری

۲_ محسن صالحی

۳_ دکتر منوچهر نصری

۴_ سعید کیانفر

۵_ محمدحسین سپهوند

۶_ امین دیکتا

همچنین در بخش بانوان نفرات زیر برتر شدند.

۱_ مریم رشیدی

۲_ زهرا محسنی

۳_ فتانه کائیدی

۴_ فرزانه حسنوند

۵_ لیلا شریعت

۶_ فروزان زکی‌زاده

بنابراین گزارش، این مسابقات با نظارت پزشکی مرکز بهداشت معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان برگزار شد.

