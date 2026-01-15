به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی تقویت مشارکت و همکاری نهادهای حاکمیتی در طرح اصلاح نظام یارانه‌ای دولت با تمرکز بر تأمین، تولید و توزیع اقلام و محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی ظهر امروز پنجشنبه ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه که رؤسا و نمایندگان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان، سازمان بهزیستی و اتاق تعاون در آن حضور داشتند، آمادگی این نهادها در زمینه تضمین امنیت غذایی و تحقق خودکفایی کشور در تولید و توزیع محصولات استراتژیک کشور و کالاهای اساسی مردم مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین راهکارهای تعامل، همکاری و تقسیم کار برای مشارکت و همکاری این نهادها در سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کلان کشور در حوزه صنعت، کشاورزی، بهداشت و درمان، انرژی مورد بررسی قرار گرفت و بر آمادگی اتصال ظرفیت‌ها و امکانات نهادهای حاکمیتی با دولت در راستای افزایش کیفیت و سرعت خدمت‌رسانی به مردم تأکید شد.

رئیس‌جمهور در این جلسه ضمن قدردانی از عزم و همت مجموعه نهادهای حاکمیتی در کمک به دولت برای خدمت بیشتر و بهتر به مردم و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کلان کشور تصریح کرد: به هر میزان که در نهادهای حاکمیتی اراده، توان و ظرفیت برای مشارکت و همکاری وجود داشته باشد، در دولت برای فراهم کردن زمینه و بستر این همکاری‌ها آمادگی وجود دارد.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اقدام اخیر دولت در اصلاح نظام یارانه ای و حذف زمینه‌های رانت و فساد و رشوه در توزیع منابع ارزی کشور تصریح کرد: دولت بنا دارد یک‌بار برای همیشه مسئله ارز و رانت‌ها و فسادهای موجود در توزیع منابع ارزی را حل کند و اطمینان داریم با اجرای این طرح در کوتاه‌مدت علاوه بر بازگشت آرامش به بازار، شاهد افزایش قدرت خرید مردم به‌ویژه در دهک‌های پایین خواهیم بود.

پزشکیان در ادامه همچنین بر عزم دولت برای تقویت و افزایش تولید مواد اولیه محصولات در بخش صنایع و کشاورزی تأکید کرد و گفت: با تحقق این هدف با مشارکت دانشگاهیان ضمن کاهش وابستگی کشور به واردات، بخش مهمی از منابع ارزی کشور نیز حفظ و تقویت خواهد شد.

در این جلسه گزارشی از میزان و نحوه توزیع کالابرگ در استان‌ها مختلف کشور به‌ویژه در دهک‌های تحت پوشش سازمان‌های حمایتی ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و رئیس‌جمهور لزوم سنجش میزان رضایتمندی جامعه از اجرای این طرح و آثار آن بر معیشت مردم را مورد تأکید قرار داد.