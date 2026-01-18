پیشنهاد بودجه ۶۶ هزار میلیاردی شهرداری اصفهان؛ اولویت با محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم‌زاده صبح یکشنبه در دویست و چهارمین جلسه رسمی شورای شهر اصفهان، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم اعضا کرد و گفت: این لایحه طبق برنامه زمانی تعیین‌شده آماده شده و مانند روال سال‌های گذشته، از زبانی رسا و قابل درک برای شهروندان و کارشناسان بهره می‌برد و برای تدوین آن از کلیه ظرفیت‌های آماری و فنی استفاده شده است.

وی ادامه داد: بودجه جاری بر اساس برنامه اصفهان ۱۴۱۰ که از سال ۱۴۰۳ مصوب شد، تنظیم شده است.

شهردار اظهار کرد: برای سه سال متوالی، علاوه بر نظرات کارشناسی، دیدگاه‌های عمومی مردم نیز در تدوین بودجه لحاظ شده است؛ پیشنهادات مردمی در تابستان دریافت و وارد بودجه شده و در ادامه، نظرات شهروندان در خصوص پروژه‌های اصلی نیز اخذ خواهد شد.

وی به اصول حاکم بر بودجه اشاره کرد و گفت: ۶۱ تبصره در متن گنجانده شده و تمرکز بر محورهای عدالت، هوشمندسازی، پروژه‌های شاخص و توسعه محله‌ای ادامه خواهد داشت.

قاسم زاده با تأکید بر رویکرد زیست‌محیطی، میزان کل بودجه شهرداری (بدون احتساب بخش‌های مشترک) را ۵۹,۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این بودجه نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافته است. با احتساب سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، رقم کلی به ۶۶,۲۷۰ میلیارد تومان با رشد ۴۲ درصدی می‌رسد که این میزان رشد متناسب با نرخ تورم اعلامی آذرماه تنظیم شده تا توان اجرایی کاهش نیابد.

وی افزایش سرانه بودجه هر شهروند را از ۲۲.۴ میلیون تومان در سال گذشته به ۳۱.۷ میلیون تومان در سال جاری دانست که نشان‌دهنده افزایش توان عملیاتی نسبت به تورم است.

شهردار اصفهان همچنین تأکید کرد: نسبت بودجه عمرانی به جاری همچنان با حفظ روند گذشته، ۷۰ به ۳۰ باقی مانده است. در تفکیک بودجه حوزه‌ای سهم ترافیک ۳۶.۵ درصد، خدمات شهری ۲۰.۰۲ درصد، مالی و اقتصادی ۱۷ درصد، برنامه‌ریزی ۱۴.۵ درصد و حوزه فرهنگی ۶ درصد تعیین شده است.

وی افزود: سهم ترکیبی ترافیک و خدمات شهری ۵۶.۷ درصد است که گویای تمرکز بودجه بر زیست‌پذیری و بهبود کیفیت زندگی در شهر است.

قاسم‌زاده ابراز امیدواری کرد که شورا با بررسی دقیق، اصلاحات لازم را در زمان مناسب انجام دهد تا امکان تأیید نهایی و اجرای بودجه از اولین روز کاری سال ۱۴۰۵ فراهم آید.