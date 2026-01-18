به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه بازرس کل کردستان به آیات و روایاتی در مورد پیامبر مکرم اسلام (ص) اظهار کرد: خداوند پیامبر اکرم را برای بشریت فرستاد تا عامل هدایت مردم و گسترش عدالت براساس کتاب الهی باشد.

وی افزود: امروز اگر آسمان با ماه و خورشید و ستارگان مزین شده زمین با نور انبیا مزین شده است و همه آنها هدایتگر و راهنمای بشریت بوده‌اند.

وی تصریح کرد: مسئولیت‌شناسی از گفته پیامبر برمی‌آید که نسبت به کارهای خود پیش می‌برد و امروز کسی نباید از مسئولیت شانه خالی کند.

امام جمعه سنندج یادآور شد: امروز مسئولان باید مسابقه خدمت دهند نه مسابقه قدرت و امانت‌هایی که در دست آنها است را به درستی پیش ببرند چرا که امامت‌داری مسئولیت سنگینی است.

ماموستا رستمی اذعان کرد: مردم ما در آزمون‌های مهم نمرات خوبی کسب و در جریانات اخیر نجیبانه عمل کردند و پیام وطن دوستی، اتحاد و یکدلی پیام مردم کردستان بود.

وی مدارا با مردم را همچون ادای فرائض ضروری دانست و گفت: امروز توسعه و عمران با آینده نگری، روشنگری و عدالت جویی میسر می‌شود.