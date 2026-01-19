به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آسیایی شامگاه دوشنبه در نشست خبری گفت: ۱۲۹ نفر داوطلب برای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در شهرستان خواف ثبتنام کردند که از مجموع این تعداد ۱۲۱ نفر مرد معادل ۹۴درصد و ۸ نفر زن معادل ۶ درصد هستند.
فرماندار شهرستان خواف بیان کرد: تعداد ثبت نامکنندگان در این دوره نسبت به دوره قبلی رشدی ۵۲درصدی و داوطلبان زن نسبت به دوره قبل رشدی ۱۰۰ درصدی داشته است.
وی افزود: از این تعداد ۲۴نفر برای شهر خواف و ۲۶ نفر برای شهر سده و ۲۷ نفر برای شهر سلامی و ۲۰ نفر برای شهر سنگان و ۱۳ نفر برای شهر قاسم آباد و ۱۹ نفر برای شهر نشتیفان داوطلب شدند.
آسیایی گفت: بیشترین دامنه سنی بین ۴۰ تا ۴۵ سال و میانگین مدرک تحصیلی کارشناسی است. بر اساس قانون، دادههای داوطلبان به ۵ دستگاه ارسال میشود. این ۵ دستگاه سوابق داوطلبان را طی ۱۰ روز به ستاد انتخابات کشور ارسال خواهند کرد. سپس ستاد انتخابات کشور، سوابق افراد را بهصورت الکترونیکی برای هیئتهای اجرایی ارسال میکند. هیئتهای اجرایی برای بررسی این سوابق ۱۴ روز فرصت دارند.
فرماندار شهرستان خواف تصریح کرد: از ۲۹ دیماه دستور شروع انتخابات را برای روستاها خواهیم داشت و از اول بهمن هیئت اجرائی حوزههای انتخابیه روستاهای بخش مرکزی ،سلامی ، سنگان و جلگه زوزن شهرستان خواف تشکیل خواهد شد.
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