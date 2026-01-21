پورمحمد: راه ۶۴۷ روستای آذربایجان شرقی در شبانه روز گذشته بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی پورمحمد روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته سه هزار و ۴۷۰ کیلومتر باند راه اصلی استان برف روبی و نمک پاشی، ۴۳۶ خودرو امدادرسانی و ۲۰ مسافر گرفتار در برف اسکان داده شده است.

وی همچنین از مسدود بودن راه ۷۸۰ روستای استان خبر داد و گفت: برف روبی راه این روستاها که بیشتر در میانه، هشترود، ورزقان، اهر و بستان آباد هستند ادامه دارد و در صورت فروکش کردن کولاک انتظار می رود تا فردا بازگشایی شود.

پور محمد با توصیه به سفرهای غیرضرور جاده ای به مناطق کوهستانی و سردسیر استان از هموطنان خواست در صورت ضرورت به انجام سفر، خودرو خود را به زنجیرچرخ و امکانات زمستانی مجهز کنند.

وی همچنین از افرادی که قصد عزیمت به نقاط مختلف استان به ویژه مناطق کوهستانی و برفگیر را دارند، خواست پیش از عزیمت به جاده ها از طریق تلفن گویای ۱۴۱ یا اپلیکیشن ۱۴۱ از وضعیت راه ها و شرایط آب و هوایی استان اطلاع کسب کنند.