بررسی افزایش تعرفه های پرستاری در هیئت دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید محمد جمالیان، در مورد پیشنهاد افزایش ۵۶ درصدی تعرفه‌های پرستاری برای سال آینده در شورای عالی بیمه، گفت: دریافتی بسیار پایین، یکی از مشکلات جدی پرستاران شاغل در بخش دولتی است در حالی که کار آنها بسیار سخت و طاقت فرسا است.

وی افزود: تعرفه گذاری خدمات پرستاری به پرستاران این امید را داد که زحمات و تلاش های آنان دیده می شود البته این مهم نتوانست رضایتمندی لازم را برای پرستاران ایجاد کند زیرا فاصله دریافتی تعرفه‌ها با چیزی که قبلا به عنوان کارانه یا قاصدک دریافت می‌کردند، چشمگیر نبود و در بخش اورژانس یا اتاق عمل که حساسیت کار پرستاران بسیار بالا است نیز همین نارضایتی‌ها وجود داشت.

جمالیان ادامه داد: بر همین اساس با دستور رئیس جمهور کارگروهی برای بررسی مشکلات پرستاران تشکیل شد و یکی از مصوبات و خروجی این کارگروه تصحیح تعرفه ها بود؛ تعرفه ها شامل k ریالی مانند ویزیت پزشکان و هزینه تخت و سایر موارد است که سالانه در کارگروه شورای عالی بیمه مصوب و پیشنهاد به هیئت وزیران ارائه و در صورت تایید، ابلاغ خواهد شد و افزایش ۵۶ درصدی تعرفه ها در شورای عالی بیمه نیز مربوط به همین بخش است.

وی یادآور شد: البته در کنار این، بخشی نیز مربوط به تصحیح تعرفه ها است که در همین رابطه از دولت خواستیم تعرفه پرستاران شاغل در بخش های حساس مانند اورژانس و اتاق عمل تصحیح شود که قول انجام این کار داده شد و معتقدم با توجه به تورم موجود، هیئت دولت نیز افزایش ۵۶ درصدی تعرفه های پرستاری را تایید خواهد کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: البته مردم باید در جریان باشند که بیمه ها بخش عمده این افزایش قیمت را به ویژه در بخش های دولتی که ۷۵ درصد خدمات بستری را ارائه می کنند پوشش خواهند داد و این افزایش قیمت باری را به جیب آنها اضافه نخواهد کرد و به طور قطع این اقدام در رضایتمندی پرستاران و افزایش کیفیت خدمات بسیار موثر خواهد بود و امیدواریم هیئت دولت به فوریت این موضوع را ابلاغ کند تا در ابتدای سال ۱۴۰۵ شاهد اجرای آن باشیم.