به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع لبنانی، نخست‌وزیر لبنان در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس و در گفت‌وگو با شبکه بلومبرگ، بر دو ستون اصلی سیاست دولت لبنان تاکید کرد و آنها را اینچنین برشمرد: «اصلاحات نهادهای دولتی و انحصار سلاح در دست دولت.»

نواف سلام با اشاره به اینکه دولت لبنان برای اولین بار از سال ۱۹۶۹ کنترل عملیاتی کامل بر جنوب رود لیطانی را به دست گرفته است و این روند را به سمت شمال ادامه می‌دهد، وضعیت فعلی در جنوب را «جنگ فرسایشی یک‌طرفه» توصیف کرد و از تلاش‌های دیپلماتیک برای عقب‌نشینی اسرائیل و پایبندی این رژیم به توافق‌ها خبر داد.

در بخشی از این مصاحبه، سلام در پاسخ به سوالی درباره وضعیت داخلی ایران، از اظهارنظر خودداری کرد اما بر تمایل بیروت برای احیای روابط با تهران بر پایه «احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی» تاکید کرد و ایران را بازیگری مهم با تاثیر مستقیم بر لبنان دانست.

نخست‌وزیر لبنان همچنین درباره صندوق بین‌المللی پول گفت که ملاحظات این صندوق «دیکته کردن مسائل» نیست و تعامل برای حل اختلافات ادامه دارد.

او در عین حال از توانایی دولت برای بازگرداندن سپرده‌ها و عدم نیاز به فروش طلا بدون مجوز پارلمان خبر داد و در پایان تاکید کرد که در انتخابات آینده نامزد نخواهد شد و نظارت بر بی‌طرفی دولت را بر عهده خواهد گرفت.