بیژن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش برف در شهر کرمانشاه، اظهار کرد: همزمان با بارش برف، این نعمت الهی، عملیات برف‌روبی در سطح شهر کرمانشاه توسط نیروها و تجهیزات شهرداری به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی با بیان اینکه بارش برف علاوه بر ایجاد شور و نشاط در میان شهروندان، مشکلاتی را نیز در ترددهای شهری به همراه دارد، افزود: خوشبختانه شاهد بارش برف در شهر کرمانشاه هستیم که در کنار زیبایی‌ها و ایجاد شادی برای شهروندان عزیز، موجب بروز مشکلاتی در عبور و مرور سطح شهر شده است که شهرداری با تمام توان در حال مدیریت این شرایط است.

سرپرست شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر تمامی تجهیزات، امکانات و ماشین‌آلات شهرداری به همراه نیروهای خدمات شهری در مناطق مختلف شهر کرمانشاه مستقر بوده و عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و ماسه‌پاشی در معابر اصلی و فرعی شهر به‌طور مستمر در حال اجرا است.

مرادی با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه شهرداری، عنوان کرد: تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است که در این روز برفی، کمترین مشکل برای شهروندان فهیم کرمانشاهی ایجاد شود و تردد در سطح شهر با ایمنی بیشتری انجام گیرد.

وی در پایان با درخواست از شهروندان، خاطرنشان کرد: از شهروندان عزیز تقاضا داریم تا حد امکان از رفت‌وآمدهای غیرضروری در سطح شهر خودداری کرده و با نیروهای شهرداری کرمانشاه همکاری لازم را داشته باشند تا روند خدمات‌رسانی با سرعت و کیفیت بهتری انجام شود.