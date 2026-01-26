آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به ضرورت نمایش اقتدار ملی در برابر تهدیدات دشمنان قسمخورده ایران اسلامی از سوی مردم و مسئولان اظهار کرد: بیتردید یکی از مؤلفههای مهم قدرت ملی، اقتدار بینالمللی و توانمندی در عرصهٔ انسجام اجتماعی مردم است. مردم ایران، هر مقدار دارای انسجامی هوشمند، با بصیرت و در صحنه باشند، قطعاً دشمنان قسمخوردهٔ ایران در اندیشههای متجاوزانهٔ خود تجدیدنظر خواهند کرد؛ چنانکه هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در آشوبهای اخیر، کاملاً مشاهده شد.
وی تصریح کرد: قطعاً دشمن اکنون یکی از طرحهای جدیاش، از بین بردن انسجام مردم ایران است. به همین خاطر، مهمترین مؤلفهٔ قدرت در شرایط کنونی، انسجام ملی حول محور مقام معظم رهبری و تشکیل یک منظومهٔ بسیار قوی در این عرصه با محوریت شخصیت مقام معظم رهبری است.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: توانمندیهای پدافندی و آفندی نیروهای مسلح ما دومین نکتهای است که در این رابطه باید فوقالعاده مراقبت شود. بیتردید، هر مقدار که نیروهای مسلح ما قدرت دفاعی بازدارنده داشته باشند، قطعاً کشورهای متخاصم در اندیشهٔ تجاوز خود به ایران اسلامی تجدیدنظر میکنند و در این رابطه باید ما در تمامی این عرصهها به توانمندیهای روزافزون دست یابیم. اکنون نیز نیروهای مسلح ایران در بهترین شرایط دفاعی خود، از نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم عزیز حمایت میکنند.
آیتالله صفایی بوشهری تأکید کرد: توانمندی دولت در عرصهٔ مدیریت فضای اقتصادی و معیشتی مردم، سومین نکتهای است که در این رابطه باید فوقالعاده مواظبت شود. همچنین آماد و پشتیبانی لجستیکی نیروهای مسلح باید مورد توجه جدی باشد. مردم ایران کاملاً در طول عمر انقلاب و حیات آن، امتحان خود را به خوبی دادهاند و اکنون نیز چنین پای انقلاب خود، همانگونه که در حضور ۲۲ دی به نمایش گذاشتند، ایستادهاند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون باید دولت با برنامهریزیهای بسیار حسابشده و هوشمندانه، اقتصاد ایران و بهویژه حوزهٔ معیشت مردم را تأمین کند. چنانکه خود مردم نیز با تمام وجود به دولت کمک میکنند، این حمایت متقابلِ مردم از دولت و دولت از مردم — بهویژه دولت از مردم — یک ضرورت است.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین عنوان کرد: نکتهٔ چهارمی که در این عرصه بسیار مهم است؛ همان بدنهٔ سخت مردمی، بسیج ما و مردمان انقلابیمان است که همانگونه که در دوران دفاع مقدس بود، باید اکنون نیز در صحنه باشند و این حضور مقتدرانه را به نمایش بگذارند تا دشمن — که به دنبال ایجاد آشوب داخلی و حملهٔ بیرونی است — کاملاً ناامید شود و ایران عزیز ما به سوی تمدن متعالی خود پیش رود و دشمنان، ناامید و با عقبنشینی جدیدی، در تمامی عرصهها شکست بخورند.
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