به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال زنان درحالی فردا پنجشنبه نهم بهمن با ۵ دیدار برگزار می‌شود که تیم فوتسال دختران مس کرمان باید در اصفهان یه مصاف سپاهان بروند.

تقابل ۲ تیم در شرایطی کاملا متفاوت رقم می‌خورد. مسی‌های کرمان که از ابتدای فصل در قامت یک تیم مدعی حاضر شدند تنها با یک شکست از ۱۳ بازی مهمان سپاهانی هستند که از ۱۳ بازی خود تنها ۹ امتیاز کسب کرده و برای فرار از منطقه خطر به امتیاز نیاز دارد.

از طرفی مسی‌ها هم نمی‌خواهند از رقبای خود عقب بیافتند و به دنبال این ۳ امتیاز هستند.

این تیم با ۲۸ امتیاز در رده چهارم جدول و با اختلاف ۲ امتیاز تا رده دوم قرار دارد.

تا مسابقه آخر تلاش خود را برای بهترین جایگاه می‌کنیم

مربی تیم فوتسال زنان مس کرمان با اشاره به شرایط تیم در لیگ برتر فوتسال زنان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خدا را شکر شرایط خوبی در لیگ داریم و جزو مدعیان بالای جدول هستیم. با تیم دوم و سوم اختلاف یک امتیازی داریم که به راحتی قابل جبران است.

هانیه علیدادی، افزود: تا اینجای فصل عملکرد خوبی داشتیم و تلاش کردیم روز به روز بازی‌های بهتری به نمایش بگذاریم و تیم منسجم‌تری شویم.

وی با بیان اینکه بازیکنان هم برنامه‌های تاکتیکی را به خوبی پیاده کردند گفت: در نیم فصل دوم با اضافه شدن یک بازیکن شرایط بهتری پیدا کردیم و فردا مقابل سپاهان قرار می‌گیریم.

مربی تیم فوتسال زنان مس کرمان، با اشاره به وضعیت جدولی این تیم گفت: شرایط‌مان برای قهرمانی کمی سخت شده و استقلال تقریبا فاصله خودش را با سایر تیم‌ها زیاد کرده، اما با همین تیم در کرمان بازی داریم و اگر بتوانیم استقلال را شکست دهیم می توانیم فاصله کمتری با این تیم داشته باشیم و هنوز ناامید نیستیم.

تیم فوتسال دختران مس کرمان فردا پنجشنبه نهم بهمن از ساعت ۱۱ در اصفهان مهمان تیم سپاهان است.

مسی‌ها در دور رفت نیز توانسته بودند سپاهان را با نتیجه ۵ بر صفر شکست دهند.