به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی شامگاه یکشنبه در نشست سیاسی و بصیرتی به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی در مسجد جامع لنگرود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان با اشاره به جایگاه «دوستی اهل‌بیت (ع)» در فرهنگ و ادبیات ایرانی ـ اسلامی اظهار کرد: همه ما شنیده‌ایم که محبت اهل‌بیت سرمایه دنیا و آخرت است، اما سعدی یک گام جلوتر می‌رود و می‌گوید اگر می‌خواهی عاشقی کنی و اگر می‌خواهی جوانی‌ات معنا داشته باشد، عشق محمد (ص) و آل محمد (ع) بس است؛ این جمله عصاره بسیاری از معارف دینی ما است.

وی با بیان اینکه این نگاه صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، افزود: این منطق پاسخ بسیاری از پرسش‌های سیاسی و اجتماعی امروز جهان را نیز می‌دهد؛ اینکه چرا ملتی با وجود شدیدترین فشارها، تحریم‌ها، جنگ‌ها و ترورها، همچنان ایستاده است.

دشمنی ۴۷ ساله؛ از جنگ تحمیلی تا فشار حداکثری

جلیلی با مرور روند دشمنی‌ها علیه انقلاب اسلامی گفت: از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب، دشمن نه‌تنها مخالفت نظری نکرد، بلکه با تمام توان وارد میدان شد؛ از اعلام حکومت نظامی در ۲۱ بهمن ۵۷ گرفته تا جنگ تحمیلی، ترور بیش از ۱۷ هزار نفر از مسئولان و مردم عادی، تحریم‌های فلج‌کننده و جنگ تمام‌عیار رسانه‌ای.

وی تصریح کرد: خودشان اعتراف می‌کنند که فشار حداکثری اعمال کرده‌اند؛ تحریمی که حتی از تأمین داروی بیماران هم دریغ داشت، اما نتیجه نگرفتند.

جنگ ۱۲ روزه و اعتراف دشمن به فرماندهی مستقیم

نماینده رهبر انقلاب با اشاره به حوادث اخیر گفت: امروز دیگر نیازی نیست تاریخ گذشته را برای جوانان بازگو کنیم؛ آن‌ها خود شاهدند. در همین جنگ ۱۲ روزه، بالاترین مقامات آمریکا به‌صراحت اعلام کردند که فرماندهی جنگ را بر عهده داشته‌اند و از پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی خود استفاده کرده‌اند.

وی افزود: هدف این حملات چه بود؟ خانه دانشمندان، اساتید دانشگاه، خانواده‌ها، درمانگاه‌ها و مردم عادی. این رفتار، در ادبیات حقوق بین‌الملل چیزی جز تروریسم نیست.

سکوت مدعیان حقوق بشر

جلیلی با انتقاد از دوگانگی غرب گفت: همان‌هایی که روزی با شعار «زن، زندگی، آزادی» اشک تمساح می‌ریختند، امروز در برابر شهادت ده‌ها زن و کودک در غزه، ایران و منطقه سکوت کرده‌اند یا کنار عاملان جنایت عکس یادگاری می‌گیرند.

وی تأکید کرد: این سکوت‌ها اتفاقی نیست؛ نشانه استیصال است. دشمن می‌بیند که با وجود همه فشارها، ملت ایران مسیر خود را ادامه می‌دهد.

راز ایستادگی؛ ایمان و عاشقی

نماینده رهبر انقلاب با طرح این پرسش که «چرا دشمن در ایران نتیجه نمی‌گیرد؟» گفت: پاسخ روشن است؛ چیزی در محاسبات آن‌ها نیست که نامش ایمان، مقاومت و عاشقی است عاشقی‌ای که سعدی از آن سخن می‌گوید و ملت ایران آن را زندگی کرده است.

وی با اشاره به تقدیم ده‌ها شهید از یک شهر در یک روز افزود: وقتی جوانان یک شهر مانند لنگرود در یک عملیات ۶۰ شهید می‌دهند، این فقط یک عدد نیست؛ این یعنی یک ملت عاشقانه پای ایمان خود ایستاده است.

مساجد؛ کانون تولید قدرت ملت

جلیلی با اشاره به حملات اخیر به مساجد گفت: دشمن دقیقاً می‌داند کانون تولید قدرت این ملت کجاست؛ مساجد، مکتب اهل‌بیت (ع) و انسان‌های مؤمنی که دچار تردید نمی‌شوند.

وی افزود: همان‌طور که قرآن می‌فرماید، شیطان با ترساندن کار می‌کند، اما این ملت ۴۷ سال است که نترسیده و ایستاده است.

ضعف‌ها با قدرت برطرف می‌شود، نه تضعیف

نماینده رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه مشکلات و ضعف‌ها انکارناپذیر است، گفت: ضعف را با هدف قرار دادن منابع قدرت ملت نمی‌توان برطرف کرد؛ ضعف با قوت درمان می‌شود، نه با تضعیف ایمان، هویت و استقلال.

وی خاطرنشان کرد: همان جوانانی که روزی در دفاع مقدس با کمترین امکانات ایستادند، امروز دانشمندان، فرماندهان و مدیرانی هستند که قدرت واقعی و بومی این کشور را ساخته‌اند.

جلیلی در پایان گفت: امروز در نقطه‌ای حساس از تاریخ قرار داریم. آنچه ما را تا اینجا رسانده، ایمان، بصیرت و مقاومت مردم بوده است. اگر این سرمایه حفظ شود، دشمن با همه هیاهو و ابزارهایش باز هم ناکام خواهد ماند.