۱۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

همایش دختران «حاج‌قاسم» در دلگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه و همزمان با ایام پربرکت دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی، همایش دختران حاج‌قاسم با هدف تجلیل از روحیه ایثار، انقلابی‌گری و فعالیت‌های اجتماعی، برگزار شد.

این مراسم با حضور ۵۰ نفر از دختران جوان و نخبه این مجموعه، که هرکدام در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی با الهام از مکتب سردار دلها، شهید حاج‌قاسم سلیمانی، فعال هستند، در فضایی سرشار از نشاط و معنویت انجام پذیرفت. در طول این آیین، برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای سرودهای انقلابی، دکلمه‌خوانی، پخش کلیپ‌های تأثیرگذار و بیان خاطراتی از سیره عملی آن شهید والامقام ارائه شد.

همچنین لازم به ذکر است در بخش ویژه‌ای از این همایش، با اهدای لوح تقدیر و جوایزی، از سه گروه برتر در اولین رویداد دختران حاج‌قاسم که در شانزدهم شهریورماه سال جاری برگزار شده بود، قدردانی به عمل آمد. این رویداد که با محوریت ایده‌پردازی و ارائه طرح‌های کاربردی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار شده بود، گامی مؤثر در جهت تربیت نسل جوان و انقلابی دانسته شد.

برگزاری چنین مراسم‌هایی، ضمن پاسداشت یاد و نام شهدا به ویژه شهید سلیمانی، به ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و شناسایی استعدادهای جوان در مسیر خدمت به کشور کمک شایانی می‌کند.

