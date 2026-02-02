جشنواره فیلم فجر روایتگر ایران قوی و ملت پیروز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی صبح امروز دوشنبه در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره فیلم فجر در لرستان با تبریک ایام دهه فجر، جشنواره فیلم فجر را فراتر از یک رویداد هنری خواند و اظهار داشت: این جشنواره باید روایتگر ایران قوی و ملت پیروز باشد.
وی با تأکید بر لزوم انعکاس تصویری واقعی و پرنشاط از استان، گفت: این جشنواره از ۱۵ تا ۲۲ بهمنماه در سالن استقلال خرمآباد برگزار میشود و باید با همکاری همه دستگاههای اجرایی و رسانهها به شکل شایستهای اجرا شود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به اهمیت سینما در روایتگری، تصریح کرد: سینما زبان ملتها است T زبانی که با تصویر، صدا و روایت، اندیشه ملتها را به جهان مخابره میکند. جشنواره فیلم فجر آینهای است که فرازوفرودهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور را در ۴۷ سال گذشته نشان داده و بخشی از حافظه جمعی ما را ثبت کرده است.
پور علی، تصریح کرد: اقتدار امروز ایران ریشه در انتخاب مردم دارد و سینما در روایت این صداقت، پیشرفت و امید، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد.
وی لرستان را سرزمین روایتها و حماسهها دانست و بیان داشت: ویژگیهای مردمی متدین، باادب و صبور این استان باید از طریق کیفیت خوب برنامههای این جشنواره به سطح ملی مخابره شود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از تمام دستگاههای اجرایی خواست در خدمت این رویداد باشند و از صداوسیما نیز درخواست کرد تا اطلاعرسانی گستردهای برای حضور پرشور مردم انجام دهد.
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