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۱۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

کمیسیون امنیت ملی: وابستگان نظامی کشورهای اروپایی از ایران اخراج شوند

کمیسیون امنیت ملی: وابستگان نظامی کشورهای اروپایی از ایران اخراج شوند

کمیسیون امنیت ملی مجلس طی نامه‎‌ای به وزارت خارجه، بر معرفی کلیه وابسته‌های نظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان تروریست و اخراج آن‌ها از خاک جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای خارجه اتحادیه اروپا نهم بهمن ماه سال جاری در اقدامی سیاسی و غیرقانونی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که یک نهاد نظامی رسمی ایران به‌شمار می‌رود، در فهرست سازمان‌های به اصطلاح تروریستی قرار دادند؛ موضوعی که با واکنش‌های متعدد در عرصه بین‌المل و همچنین پاسخ قاطعنامه جمهوری اسلامی ایران روبرو شد.

در این راستا محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه ضمن محکوم کردن اقدام غیرمسئولانه‌ اتحادیه‌ اروپا در وارد کردن اتهامات بی‌اساس به سپاه مقدس پاسداران، به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ماموریت داد تا موضوع ماده ۷ قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا» مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ را پیگیری کند و در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی، ارتش کشورهای اروپایی، گروه تروریستی اعلام شود.

در همین راستا ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طبق قانون مذکور و به منظور اقدام متقابل در برابر این تصمیم نادرست و اقدام نسنجیده اتحادیه اروپا در تضعیف صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی که مغایر با اصول مسلم حقوق بین‌الملل و اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی است، طی نامه‌ای خطاب به وزیر امور خارجه کشورمان، خواستار معرفی تمامی وابسته‌های نظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه کشورهایی که در جنگ ۱۲ روزه علیه ملت ایران و یا در آشوب آفرینی های اخیر رفتارهای نسنجیده داشتند به عنوان تروریست شد تا از خاک جمهوری اسلامی ایران اخراج شوند.

لازم به ذکر است، طبق ماده۷ قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا: کلیه کشورهایی که به هرنحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت نمایند، مشمول عمل متقابل می‌گردند.

کد مطلب 6737905
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • آریائی IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      2 1
      پاسخ
      این به اصطلاح کارشناسان خارجی تا الان چه گلی سر ایران زدند؟ و اصلا اینها برای چه منظوری اجازه دارند هنوز در ایران باشند ؟ چه نیازی یا چه الزامی وجود ایران را در داخل کشور توجیه میکند. آیا خود اینها در کشورشان با جاسوسان و ستون پنجم بیگانه چه میکنند. به جز تحریم و گزارش پیامد های آن به خارج چه غلطی کرده اند.

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