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۱۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۳۱

۳۹ پروژه عمرانی و اقتصادی طی دهه فجر در آبدانان افتتاح شد

۳۹ پروژه عمرانی و اقتصادی طی دهه فجر در آبدانان افتتاح شد

ایلام - فرماندار آبدانان گفت: همزمان با ایام الله دهه فجر،۳۹ پروژه عمرانی و اقتصادی طی دهه فجر در آبدانان شده است.

بهزاد نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح ۳۶ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۱۵ میلیارد تومان در این ایام خبر داد.

وی بیان کرد: این پروژه‌ها در حوزه‌های کلیدی مسکن، عمران روستایی، آب‌رسانی، راه‌سازی، ورزشی و آموزش اجرا شده‌اند و گامی بلند در راستای توسعه زیرساخت‌های این منطقه خواهند بود.

وی ادامه داد: همچنین، ۳ پروژه اقتصادی با اعتباری حدود ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز به بهره‌برداری می‌رسند. این طرح‌ها در حوزه کشاورزی و دامپروری، زمینه اشتغال مستقیم ۲۵ نفر از جوانان و نیروهای محلی را فراهم می‌کنند.

وی عنوان کرد: این حرکت گسترده، نشان از عزم جدی برای پیشرفت و رفاه بیشتر در شهرستان آبدانان دارد.

کد مطلب 6738010

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