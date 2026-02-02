مدیریت بحران و وحدت ملی رمز موفقیت نظام ولایت فقیه است

یه گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام الیاس نجاری در کارگاهی که با عنوان طرح «دانشمند شهید فریدون عباسی» در دانشگاه صنعتی همدان و برای اعضای شورای کانون‌ها و جهادگران تبیین بسیج اساتید برگزار شد، ولایت فقیه را تنها مدل موفق حکومتداری در منطقه خواند و گفت: اگر ولایت فقیه در این ۴۷ سال هیچ کارکردی نداشت، جز مدیریت پیروزمندانه جنگ ۱۲ روزه، شکرگزاری بر همگان تنها به این دلیل واجب بود.

وی با اشاره به نقش مقام معظم رهبری در جنگ ۱۲ روزه و مدیریت اغتشاشات، این نقش را «بی‌بدیل» توصیف کرد و سه رکن اصلی کارکرد ولایت فقیه را «صداقت»، «هوشمندی» و «شجاعت» برشمرد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحسین(ع) همدان افزود: «هنر این نظام، تبدیل کثرت‌های اجتماعی به وحدت ملی و ایستادگی در برابر استکبار جهانی است.

نجاری در پایان با اشاره به نقش رهبری در ایجاد وحدت ملی و مدیریت اضطراب جامعه در بحران‌ها، خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب با حضور به‌موقع، دفاع قاطع از نهادهای قانونی و روایتگری صحیح از وقایع، آرامش و اعتماد را به جامعه بازگرداندند و امروز ایران با اقتدار و تحت هدایت ولایت فقیه در مقابل همه تهدیدات ایستاده است.

این کارگاه به همت بسیج اساتید استان همدان و با عنوان طرح «دانشمند شهید فریدون عباسی» برگزار شد.