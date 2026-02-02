هدیه رهبر انقلاب به همسر شهیدی که انگشت و انگشتر شهیدش را ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «تکرار روضه انگشت وانگشتر! همسر شهید خشوعی (مأمور مثله‌ و سوزانده شده فراجا)در برنامه بدون‌ تعارف با اشاره به قطع انگشت وسرقت انگشتر سبز رنگ‌ همسرش، از حضرت آقا درخواست انگشتری همرنگ کرده بود؛ امروز درتماس باایشان خبراهدای این انگشتر از سوی رهبر انقلاب را دادم؛ خیلی خوشحال شدند.»