به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نورعلی دیلم عصر دوشنبه در نشست نخبگانی بازخوانی پیشرفت‌ها و دستاوردهای داخلی و بین‌المللی انقلاب اسلامی در مناطق قومی و مذهبی، با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: انقلاب اسلامی در مقایسه با سایر انقلاب‌های جهان، تحولی کم‌نظیر و حتی بی‌بدیل به شمار می‌رود که آثار آن نه‌تنها در داخل کشور بلکه در سطح منطقه و جهان اسلام نیز قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بر پایه دو رکن جمهوریت و اسلامیت شکل گرفته است، افزود: این نظام از یک سو مردم‌سالاری و نقش‌آفرینی مردم در تعیین سرنوشت را تثبیت کرد و از سوی دیگر ارزش‌های دینی را به متن حاکمیت و جامعه بازگرداند.

رئیس مرکز اسلامی گلستان، استقلال و عزت ملی را از مهم‌ترین ثمرات انقلاب اسلامی دانست و گفت: مطالعه تاریخ معاصر نشان می‌دهد که پیش از انقلاب، کشور از استقلال واقعی برخوردار نبود و بسیاری از تصمیمات کلان سیاسی و نظامی بدون اختیار حاکمیت ملی اتخاذ می‌شد که این موضوع به عزت ملت ایران آسیب می‌زد.

دیلم با اشاره به جنگ شناختی دشمنان اظهار کرد: امروز دشمن تلاش می‌کند با تحریف تاریخ و نادیده‌گرفتن واقعیت‌های گذشته، دستاوردهای انقلاب اسلامی را کمرنگ جلوه دهد، در حالی که شواهد تاریخی و اجتماعی نشان می‌دهد ایران پس از انقلاب به کشوری مستقل، مقتدر و اثرگذار تبدیل شده است.

وی با تأکید بر شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» گفت: این شعار همچنان زنده و راهبردی است و جمهوری اسلامی ایران امروز با تکیه بر توان داخلی و ظرفیت‌های بومی، به‌عنوان یک قدرت مستقل در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی شناخته می‌شود.

رئیس مرکز اسلامی گلستان با اشاره به وضعیت استان گلستان افزود: گلستان نمونه‌ای موفق از همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و مذاهب در کشور است و این سبک زندگی اجتماعی، به‌ویژه با تأکیدات مقام معظم رهبری، می‌تواند به‌عنوان الگویی قابل ارائه در سطح ملی و بین‌المللی مطرح شود.

دیلم عدالت در توزیع امکانات، توجه به مناطق مرزی و بهره‌گیری از ظرفیت اقوام و مذاهب را از دیگر برکات انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: امروز بدون تبعیض و بر اساس شایستگی‌ها، از ظرفیت اهل سنت و اقوام مختلف در بخش‌های مدیریتی، اجرایی و اجتماعی کشور استفاده می‌شود.

وی تأکید کرد: حفظ وحدت، آرامش و همدلی در استان گلستان، نعمتی ارزشمند و مسئولیتی سنگین است که نیازمند هوشیاری همکاری و مشارکت همه اقشار جامعه است.