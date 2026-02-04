دریافت 22 MB کد مطلب 6739699 https://mehrnews.com/x3bj3T ۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸ کد مطلب 6739699 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸ تجارت با خونِ مرده و زنده توسط اینترنشنال کشتههایی که زنده شدند و فوت شدههایی که دوباره فوت کردند، همه در سناریوی کشتهسازی رسانههای معاند. کپی شد مطالب مرتبط جهانگیر: اغتشاشات اخیر با رفتارهای وحشیانه و داعشگونه همراه بود پورخاقان: فتنههای طراحیشده دشمن با هوشیاری وزارت اطلاعات خنثی شد اعدامسازی وارد مرحله جدید شد؛ حرکت جدید معاندین در انتشار اخبار دروغ برچسبها کشته سازی اغتشاشات ایران اغتشاش
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