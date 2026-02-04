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کد مطلب 6739699
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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

تجارت با خونِ مرده و زنده توسط اینترنشنال

تجارت با خونِ مرده و زنده توسط اینترنشنال

کشته‌هایی که زنده شدند و فوت شده‌هایی که دوباره فوت کردند، همه در سناریوی کشته‌سازی رسانه‌های معاند.

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