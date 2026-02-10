گاز رسانی به چهار روستای شهرستان ماهنشان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان در آیین آغاز عملیات گازرسانی به روستای میانج با بیان اینکه برای اجرای این طرح ها اعتباری بالغ بر ۱۵۴ میلیارد ریال صرف شده است، گفت: همچنین دهه فجر امسال طرح های گازرسانی به ۲۱ واحد صنعتی- تولیدی و کشاورزی در استان، گازرسانی به ۶ روستا در شهرهای زنجان، ماهنشان و طارم و ساختمان اداری شهر حلب به بهره برداری رسید.

مسعود صابری فر اظهار داشت: در مجموع نزدیک به ۵۰ میلیارد و ۷۹۷ میلیون تومان اعتبار برای افتتاح این طرح ها اختصاص و هزینه شده است.

وی با اشاره به افتتاح طرح گازرسانی به ۶ روستای استان با ۳۶۱ خانوار یادآور شد: با این اقدام مجموع روستاهای بهره مند از گاز در استان به ۷۸۴ روستا با ۱۰۲ هزار و ۶۰۵ خانوار می رسد.

وی تصریح کرد: با زحمات شبانه روزی کارکنان خدوم شرکت گاز زنجان ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۷.۶ درصد از خانوارهای روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: تعداد روستاهای دارای سکنه استان ۹۱۰ روستا است که گرمای امیدبخش گاز در ۷۸۴ روستای منطقه سردسیر زنجان جریان داشته و عملیات گازرسانی در چهار روستای برای بهره مندی ۳۵۶ خانوار ادامه دارد و ۹۳ روستای دیگر نیز در دست مطالعه و امکان سنجی است.

صابری فر خاطرنشان کرد: برای گازرسانی به ۶ روستای آماده افتتاح در دهه فجر امسال ۲۷ میلیارد و ۶۴۳ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.