دریافت 6 MB کد مطلب 6750428 https://mehrnews.com/x3bpwR ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱ کد مطلب 6750428 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱ پاره کردن تصاویر سران اتحادیه اروپا در صحن علنی مجلس پاره کردن تصاویر برخی سران اتحادیه اروپا جسارتکننده به رهبری در صحن علنی مجلس انجام شد. کپی شد مطالب مرتبط قالیباف: حقوق کارکنان و بازنشستگان حداقل ۳۲ درصد افزایش مییابد قالیباف: کمیسیون تلفیق، افزایش حقوقها را ۲۱ تا ۴۳ درصد تعیین کرد سقف کمکهای مالی به صندوقهای رفاه دانشجویی تعیین شد برچسبها مجلس شورای اسلامی اتحادیه اروپا رئیس مجلس شورای اسلامی
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