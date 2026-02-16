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کد مطلب 6750428
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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

پاره کردن تصاویر سران اتحادیه اروپا در صحن علنی مجلس

پاره کردن تصاویر سران اتحادیه اروپا در صحن علنی مجلس

پاره کردن تصاویر برخی سران اتحادیه اروپا جسارت‌کننده به رهبری در صحن علنی مجلس انجام شد.

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    نظرات

    • عباس IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      احسنت به این نماینده.

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