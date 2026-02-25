به گزارش خبرنگار مهر، سؤال مسابقه پیامکی شماره (۷) «زندگی با آیه‌ها» با تمرکز بر فهم مفاهیم قرآنی اعلام شد.

بر اساس این مسابقه، مفهوم آیه ۹۱ سوره مائده:

«إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ»

در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- کار خوب، پاک‌کن اشتباه

۲- هر چه داریم از خداست

۳- قرآن، چراغ راه مومن است

۴- شیطان می‌خواهد میان مومنین عداوت و دشمنی ایجاد کند

علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۲۱۳ ارسال کنند.

در این مسابقه، ۱۰ جایزه یک‌میلیون‌تومانی به قید قرعه به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگانی که پاسخ صحیح را ارسال کنند، اهدا خواهد شد.

مهلت شرکت در مسابقه تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه، ششم اسفند علام شده و برندگان یک روز پس از برگزاری مسابقه معرفی می‌شوند.