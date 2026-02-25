به گزارش خبرنگار مهر، اصغر بیات با اشاره به پیشرفت طرح ملی کاشت نهال اظهار کرد: در دو سال ابتدایی اجرای این پویش، بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار اصله نهال در استان البرز تولید و غرس شد. در سال سوم نیز بیش از یک میلیون اصله نهال مقاوم به خشکی و کم‌آب‌بَر متناسب با اقلیم استان تولید شده است.

وی با بیان اینکه روند نهال‌کاری در قالب این طرح با مشارکت مردمی، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های زیست‌محیطی دنبال می‌شود، افزود: تولید و غرس نهال در نهالستان‌های استان به‌صورت مستمر ادامه دارد.

بیات در ادامه به موضوع توسعه مزارع پنل خورشیدی اشاره کرد و گفت: استفاده از اراضی مستعد برای استقرار پنل‌های خورشیدی با هدف افزایش بهره‌وری زمین و حفاظت از منابع طبیعی در چارچوب ضوابط فنی و زیست‌محیطی در حال اجراست.

مدیرکل منابع طبیعی البرز درباره اقدامات آبخیزداری در استان نیز اظهار کرد: با توجه به کوهستانی بودن بخش قابل توجهی از مساحت البرز، اجرای پروژه‌های آبخیزداری در مناطق بحرانی در اولویت قرار دارد و تاکنون ده‌ها هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی زیر پوشش این طرح‌ها رفته‌اند.

وی ادامه داد: اجرای سازه‌های کنترل سیلاب، تقویت پوشش گیاهی و مدیریت روان‌آب‌ها موجب کاهش خسارات ناشی از سیلاب و افزایش نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی شده است.

بیات با تأکید بر نقش اساسی مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی گفت: صیانت از جنگل‌ها، مراتع و حوزه‌های آبخیز سرمایه‌ای ماندگار برای نسل‌های آینده است و هفته منابع طبیعی فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت این عرصه‌ها در تأمین امنیت غذایی، حفظ آب و خاک و توسعه پایدار محسوب می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های هفته منابع طبیعی امسال با محورهایی چون فرهنگ‌سازی، آموزش، مشارکت مردمی و حفاظت قانونی اجرا می‌شود و در روز ملی درختکاری نیز طرح‌های مردمی کاشت درخت با همکاری شهروندان در مناطق مختلف استان برگزار خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز در پایان بر نقش رسانه‌ها و نهادهای مردمی در ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی تأکید کرد و گفت: حفاظت از منابع طبیعی مسئولیتی همگانی است و بدون حضور و همراهی مردم به‌طور کامل محقق نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، هفته منابع طبیعی و آبخیزداری امسال از ۹ تا ۱۵ اسفندماه با شعار «سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی، زمینه‌ساز تولید پایدار» در سراسر کشور برگزار می‌شود.