به گزارش خبرنگار مهر، شجاع خلیل‌زاده پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل گل‌گهر سیرجان و صعود موقت به صدر جدول، با انتقاد از شرایط برگزاری مسابقات، عملکرد سیستم کمک‌داور ویدئویی و برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای تاکید کرد: هدفش تنها قهرمانی با تراکتور است و از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

شجاع خلیل‌زاده در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به برگزاری دیدار بدون حضور تماشاگران گفت: تراکتور برای قهرمانی می‌جنگد، اما از حمایت هوادارانش محروم است، در حالی که بازی‌های رقبای مستقیم با حضور تماشاگر برگزار می‌شود. ما به پشتوانه هواداران‌مان نیاز داریم و امیدوارم شرایطی فراهم شود که تیم از این حمایت بی‌بهره نماند.

وی همچنین از وضعیت زمین مسابقه گلایه کرد و افزود: مدت‌ها منتظر بودیم شرایط میزبانی در ورزشگاه اصلی فراهم شود، اما کیفیت زمین در شأن تیمی که برای قهرمانی می‌جنگد؛ نیست. انتظار داریم مسئولان شهری شرایط بهتری برای تراکتور فراهم کنند.

انتقاد از فضای رسانه‌ای و داوری

کاپیتان تراکتور در ادامه با اشاره به حواشی دیدارهای اخیر این تیم اظهار داشت: درباره تراکتور کوچک‌ترین اتفاقی بزرگنمایی می‌شود و بازیکنان تحت فشار شدید رسانه‌ای قرار می‌گیرند. به اعتقاد من، تراکتور در فضای رسانه‌ای مظلوم واقع شده است.

خلیل‌زاده با انتقاد از عملکرد سیستم کمک‌داور ویدئویی (VAR) مدعی شد: در این فصل حدود ۹ امتیاز به دلیل اشتباهات مرتبط با VAR از دست داده‌ایم. در بازی اخیر و دیدار هفته گذشته، صحنه‌های مشکوک به پنالتی به سود ما اعلام نشد و تنها به عذرخواهی بسنده شد. وقتی برای استفاده از این سیستم هزینه می‌شود، انتظار داریم عدالت به شکل کامل اجرا شود.

واکنش به بیانیه پرسپولیس و حواشی دیدار السد

مدافع تراکتور در واکنش به بیانیه باشگاه پرسپولیس نیز گفت: تمرکز من فقط روی تراکتور است و این مسائل برایم اهمیتی ندارد. هرچه دارم برای موفقیت تیمم می‌گذارم و هدفم قهرمانی است.

وی درباره حواشی مطرح‌شده پیرامون دیدار با السد توضیح داد: اتفاق خاصی رخ نداده است. صحبت‌هایی که مطرح شد، روال معمول یک کاپیتان در رختکن است و اگر مسئله‌ای وجود داشت، همان زمان مطرح می‌شد، نه با فاصله زمانی.

خلیل‌زاده همچنین با تمجید از دراگان اسکوچیچ، سرمربی پیشین تیم تاکید کرد: رابطه نزدیکی با او دارد و اختلاف یا حاشیه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

اعتراض به توهین‌ها و حاشیه حرکت جنجالی

کاپیتان تراکتور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توهین‌های صورت‌گرفته علیه خود، خواستار برخورد جدی با فحاشی‌ها در ورزشگاه‌ها شد و گفت: قانون برای مقابله با توهین وجود دارد و انتظار داریم اجرا شود.

وی درباره حرکتی که در فضای مجازی جنجال‌برانگیز شده بود نیز تصریح کرد: هیچ رفتار توهین‌آمیزی انجام نداده‌ام و برخی فضاسازی‌ها علیه من صورت می‌گیرد. همان حرکت را بارها در زمین انجام داده‌ام و موضوع خاصی نبوده است.

خلیل‌زاده در پایان با تاکید بر عزم خود برای ادامه مسیر قهرمانی خاطرنشان کرد: ممکن است به خاطر صحبت‌هایم تحت فشار قرار بگیرم، اما از حق تیمم دفاع می‌کنم و هدفم موفقیت تراکتور است.