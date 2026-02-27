به گزارش خبرنگار مهر، نهمین سؤال از مجموعه مسابقات پیامکی «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج معارف قرآنی و سبک زندگی الهی اعلام شد.

بر اساس این مسابقه، مفهوم آیه ۱۷ سوره انفال: «وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمَی» در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- قرآن، چراغ راه زندگی ماست

۲- جهان آینه‌ی اعمال ماست

۳- کار، کار خدا بود

۴- کمک به فقرا و نیازمندان

علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۲۱۳ ارسال کنند.

در این دوره از مسابقه، ۱۰ جایزه یک‌میلیون‌تومانی به قید قرعه به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگانی که پاسخ صحیح را ارسال کنند، اهدا خواهد شد.

مهلت شرکت تا ساعت ۲۴ روز جمعه، هشتم اسفند تعیین شده است و برندگان یک روز پس از برگزاری مسابقه معرفی می‌شوند.

اسامی برندگان و پاسخ صحیح، به محض اطلاع‌رسانی، در همین خبر به‌روزرسانی خواهد شد.