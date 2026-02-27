به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدی در سخنانی با اشاره به اجرای طرح سفرهای نوروزی از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، اظهار داشت: پیش‌فروش بلیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای از طریق درگاه‌های فروش بلیت اختصاصی و مشترک شرکت‌های حمل‌ونقل و سکوهای مجاز فروش اینترنتی با ارائه حداکثر ظرفیت اجرایی و عملیاتی می‌شود.

وی از برگزاری جلسات مستمر با انجمن‌های صنفی فعال در حوزه مسافربری خبر داد و گفت: در این جلسات نسبت به انجام سرویس‌های منظم، جایگزینی ناوگان بجای ناوگانی که در مبدأ یا مقصد سفر به دلیل نقص فنی قادر به انجام سفر نمی‌باشند، توقف در هنگام اذان در نمازخانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی موجود در محورهای مواصلاتی و... تأکید شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، تصریح کرد: استان لرستان دارای ۱۳۹ دستگاه اتوبوس، ۳۹۴ دستگاه مینی‌بوس و ۴۰۸ دستگاه سواری است که همگی برای انجام سفرهای نوروزی ساماندهی و پایش شده‌اند.

عبدی از هم‌وطنان گرامی خواست که تهیه بلیت‌های نوروزی خود را هرچه سریع‌تر انجام دهند و در صورت مشاهده هرگونه مشکل اعم از گران‌فروشی، عدم ارائه بلیت و... مشکلات را با سامانه ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی مطرح کنند.