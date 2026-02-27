به گزارش خبرگزاری مهر، کیادلیری معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره همکاری این سازمان با تشکل‌های محیط زیستی اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست با وجود آنکه جزو بدنه دولت است، ساختاری قانونی دارد که باید دغدغه‌ها را منتقل کند.

وی با اشاره به وجود برخی اشکالات در ارتباط با تشکل‌ها افزود: در حال تهیه سند مشارکت مردمی و ساماندهی سازوکار ارتباط با تشکل‌ها هستیم.



وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده است تا یک درصد از هزینه‌های جاری شرکت‌ها صرف تشکل‌ها شود، گفت: پیگیر هستیم تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه، اعتباری برای همکاری پروژه‌محور با انجمن‌های مردم‌نهاد در نظر گرفته شود؛ چراکه یکی از ایرادات گذشته، پروژه‌محور نبودن تعامل با انجمن‌ها و ضعف در ارزیابی‌ها بوده است.



کیادلیری با اشاره به برخی آسیب‌ها در حوزه تشکل‌ها تصریح کرد: نبود اطلاعات شفاف می‌تواند زمینه‌ساز شایعه‌سازی شود و تشکل‌ها را به مصرف رسانه‌ای بکشاند.

وی تأکید کرد که اطلاع‌رسانی شفاف و مستند مانع بروز چنین مشکلاتی خواهد شد و جایگاه تشکل‌ها به عنوان نماد مشروعیت اجتماعی باید تقویت شود.



معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین درباره همکاری با دیگر دستگاه‌ها گفت: نزدیک‌ترین مجموعه به این سازمان، سازمان منابع طبیعی است و جلساتی برای تفکیک وظایف برگزار شده تا از اقدامات تکراری یا متناقض جلوگیری شود.



وی افزود: سازمان منابع طبیعی ماهیتی فنی و اقتصادی دارد، در حالی که سازمان محیط زیست با رویکرد حیات‌محور و ابزار حقوقی فعالیت می‌کند و آموزش‌های آن نیز اجتماعی و زمینه‌ساز است.



کیادلیری از ایجاد چند مرکز تخصصی خبر داد و گفت: پس از آتش‌سوزی مناطق جنگلی الیت، مرکز تخصصی آموزش محیط زیست در چالوس راه‌اندازی شده که در حال تکمیل است و قرار است به عنوان مرکز آموزش کل هیرکانی فعالیت کند.

به گفته وی، در این مرکز همکاری نزدیکی با سازمان منابع طبیعی برقرار شده تا هم افزایی و زبان مشترک میان محیط‌ بانان و جنگلبانان تقویت شود.



وی تأکید کرد که نشست‌های مشترک به صورت مستمر برگزار می‌شود و نتایج اقدامات نیز اعلام خواهد شد.