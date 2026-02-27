به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین علی زاهدی‌پور در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خرمدره با اشاره به تحولات منطقه‌ای و فضای سیاسی آمریکا اظهار کرد: ایالات متحده آمریکا تصور می‌کرد با لشکرکشی به غرب آسیا و تشدید فشارها می‌تواند ایران را وادار به تسلیم کند و از این مسیر، دستاوردی برای مصرف انتخاباتی خود فراهم آورد، اما به لطف الهی و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، به این هدف نرسید.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز در اوج اقتدار بازدارندگی قرار دارد، افزود: این اقتدار صرفاً نظامی نیست، بلکه مجموعه‌ای از مؤلفه‌های مردمی، منطقه‌ای، امنیتی و راهبردی است که آمریکا در تقابل‌های اخیر، بیش از گذشته به اثرگذاری آن اذعان کرده است.

امام جمعه خرمدره با اشاره به فضای انتخاباتی در آمریکا گفت: اگرچه دونالد ترامپ ممکن است تهدید به جنگ را ابزاری برای کسب رأی بداند، اما به‌خوبی می‌داند ورود به جنگ با ایران، هم برای شخص او و هم برای جامعه آمریکا، چیزی جز شکست و فرو رفتن در باتلاق نخواهد داشت.

زاهدی‌پور تصریح کرد: افزایش قیمت انرژی، تحمیل هزینه‌های سنگین نظامی و بی‌ثباتی اقتصادی از جمله پیامدهای هرگونه درگیری با ایران است و افکار عمومی آمریکا نیز با چنین جنگی موافق نیستند، چرا که هزینه آن مستقیماً بر دوش مردم خواهد بود.

وی با اشاره به شرایط داخلی آمریکا اظهار داشت: حزب حزب جمهوری‌خواه نسبت به نتایج انتخابات نوامبر ۲۰۲۶ با نگرانی مواجه است. آنان گمان می‌کردند تقابل با ایران می‌تواند زمینه‌ساز پیروزی انتخاباتی باشد، اما نارضایتی‌های اقتصادی و سیاست‌های مهاجرتی، در کنار موفقیت‌های اخیر حزب دموکرات، فضای تردید را در میان رهبران جمهوری‌خواه تشدید کرده است.

امام جمعه خرمدره افزود: تداوم سیاست‌های تقابلی با ایران، همراه با مشکلات داخلی، احتمال از دست رفتن اکثریت در یک یا هر دو مجلس کنگره ایالات متحده را افزایش می‌دهد.

زاهدی‌پور با اشاره به جنگ در اوکراین خاطرنشان کرد: تجربه درگیری‌های اخیر نشان داده است که قدرت‌های غربی در برابر جنگ‌های فرسایشی آسیب‌پذیرند. تخلیه ذخایر تسلیحاتی ناتو و وابستگی به تأمین تسلیحات، تصویر ابرقدرتی بی‌رقیب را مخدوش کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به متن و فرامتن مذاکرات گفت: مذاکره اگر به‌عنوان یک انتخاب هوشمندانه و نه از سر ضعف دنبال شود، می‌تواند در دور کردن جنگ از کشور مؤثر باشد؛ اما هم متن مذاکره و هم مواضع رسانه‌ای باید عزتمندانه، حماسی و انقلابی باشد.

امام جمعه خرمدره قاطعیت در برابر فتنه‌گران را یک ضرورت دانست و گفت: مدارا با فریب‌خوردگان به‌ویژه نوجوانان و جوانان لازم است، اما هرگونه تسامح در برابر عناصر سازمان‌یافته و وابسته به دشمن، به ضرر نظام و مردم خواهد بود.

وی دانشگاه را از خطوط مقدم انقلابی‌گری برشمرد و بر لزوم برنامه‌ریزی مسئولان برای تقویت بنیه فکری و انقلابی در محیط‌های دانشگاهی تأکید کرد.

زاهدی‌پور با اشاره به روز امور تربیتی و تربیت اسلامی اظهار داشت: تربیت اسلامی زیربنای حرکت جامعه به‌سوی اهداف عالی الهی است و باید با تقویت اندیشه‌های تربیتی دینی، در برابر نفوذ الگوهای غربی ایستادگی کرد.