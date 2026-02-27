به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین اسلامی در خطبه های نماز جمعه با دعوت از نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و حرکت برمدارعبودیت و رضایت پروردگار متعال، با اشاره به جایگاه مسجد در تمدن اسلامی اظهار کرد: مسجد یکی از هسته های جامعه توحیدی و اسلامی است.

امام جمعه تربت جام گفت: امام زمان (عج) قیام خود را از کنار مسجد شروع می کند و پایتخت و مدیریت حکومت حضرت ولیعصر از مسجد کوفه است. لذا سعی کنید اهل مسجد باشید و خانه خود را در دنیا مسجد قرار دهید تا مورد رحمت الهی و زیر سایه عرش خدا قرار بگیرید. محبوب ترین مکان نزد خدا مسجد و اهل مسجداست ؛ پس تلاش کنید تا از ثواب و فضیلت مسجد در دنیا برخوردار شوید.

وی با گرامی داشت هشتم اسفند سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی در آموزش و پرورش افزود: آمریکاو دشمنان ایران امکانات و تجهیزات نظامی خطرناکی در غرب آسیا جمع کرده اند والان متحیر هستند که چرا ایران تسلیم نمی شود و خواسته آمریکا را نمی پذیرد.پاسخ این چراها این است که ترامپ بیمار جنسی منطق ایمان به خدا و عزت را درک نکرده است.

اسلامی ادامه داد: درتاریخ معاصر این گونه بوده است که وقتی آمریکا به سمت یک کشوری لشکر کشی می کرده هنوز به مقصد نرسیده آن کشور فروپاشی و دولتش عوض می شده، امروز ملت ایران در مقابل دشمن مقاوم ایستاده است و باج نمی دهد و تسلیم نمی شود و اگر جنگی هم رخ دهد از موضع قدرت و اقتدار منافع آمریکا را در منطقه به آتش خواهد کشید.

امام جمعه تربت جام با تبریک فرا رسیدن ایام ولادت امام حسن مجتبی(ع) تصریح کرد: ایران اسلامی اهل منطق و گفتگو است و به دنبال جنگ و درگیری نیست و از موضع قدرت، اقتدار و عزت برخورد می کند، دشمن بدون دستاورد منطقه را ترک خواهد کرد.

وی با تسلیت فرارسیدن ایام وفات حضرت خدیجه(س)خاطر نشان کرد: جبهه دشمن دچار تردید و تحیر شده ومحاسبه دقیق از ایران ندارد. ملت هوشیار ایران مراقب باشند آمریکا در کنار تهدیدات جنگی به شدت دنبال ایجاد فتنه، بحران و آشوب در کشور است.