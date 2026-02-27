به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به تداوم اقدامات فرهنگی و هویت‌بخش شهری اظهار کرد: همزمان با سالروز شهادت حضرت خدیجه(س)، سردیس شهید سرتیپ دوم پاسدار سیروس مرادی رحیم‌آبادی با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و مقاومت، توسط اداره زیباسازی منطقه ۱۱ نصب می‌شود.

وی افزود: این آیین با حضور خانواده معظم شهید، مسئولان لشگری و کشوری و جمعی از شهروندان برگزار خواهد شد و سردیس این شهید والامقام روز شنبه ۱۰ اسفند ماه ساعت ۱۲:۳۰ در خیابان کاشان، ورودی شهرک شهید جنگروی جانمایی و نصب می‌شود.

قمی ادامه داد: شهید مرادی رحیم‌آبادی که مسئولیت تعلیم و تربیت سپاه سیدالشهدا(ع) شهرری را بر عهده داشت، در تاریخ دوم تیرماه ۱۴۰۴ و در محل سپاه سیدالشهدا(ع)، طی جنگ ۱۲ روزه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و امروز نام و یاد این شهید گرانقدر به عنوان بخشی از هویت معنوی شهر در فضای شهری ماندگار خواهد شد.

شهردار منطقه ۱۱ تأکید کرد: توسعه نمادهای فرهنگی و یادمان‌های شهدا در سطح شهر، اقدامی مؤثر در انتقال ارزش‌های ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده و تقویت هویت انقلابی و ملی در فضاهای شهری است.