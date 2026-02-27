به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران‌زاده در نشست خبری بعد از بازی مقابل خیبر خرم‌آباد در سخنانی با تأکید بر اینکه تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد کادر فنی قابل احترامی دارد و به نظر من شکست‌دادن این خیبر کار هر تیمی نیست، اظهار داشت: خیبر در بازی رفت‌وبرگشت پرسپولیس، سپاهان و تراکتور را شکست داده و همین نشان‌دهنده توانایی‌های این تیم است.

وی با تأکید بر اینکه ما در این بازی با داشتن بازیکنان جوان مقابل خیبر کار بزرگی انجام دادیم، گفت: برای بازی مقابل خیبر، روی نقاط قوت و ضعف حریف کار کرده بودیم و با همان برنامه‌ریزی که داشتیم هم به گل رسیدیم.

مربی تیم فوتبال چادرملو اردکان با بیان اینکه البته خیبر هم مقابل ما خوب بازی کرد، افزود: ما روی تمرین و برنامه‌ریزی که کرده بودیم توانستیم بازی را مدیریت کنیم و به گل هم برسیم.

عمران‌زاده، گفت: امروز بازیکنان ما مزد تلاش و زحمت خود را گرفتند و نشان دادند که می‌توانند مقابل تیم های قدرتمند، عملکرد خوبی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به برخی حواشی نیمکت تیمش در جریان بازی، گفت: ما هیچ برنامه‌ای برای وقت‌کشی یا ایجاد وقفه در جریان بازی نداشتیم، به نظر من چنین مواردی ممکن است به طور طبیعی در جریان فوتبال رخ دهد.

مربی تیم فوتبال چادرملو اردکان، یادآور شد: ما برای رسیدن به اهداف خود برنامه داریم، سرمربی و باشگاه با تمام توان برای رسیدن به هدف مدنظر برنامه‌ریزی کرده و باانگیزه مسیر را دنبال می‌کنیم.

عمران‌زاده در ادامه با بیان اینکه تیم ما پتانسیل و لیاقت داشتن جایگاه بالاتر جدول را دارد، در هر مسابقه هم با طرح و هدف مشخص وارد زمین می‌شویم. در مقطعی با مصدومیت چند بازیکن مواجه بودیم که تعادل تیم را کمی بر هم زده بود، با بازگشت مصدومان تیم ما یک‌دست‌تر شد و توانستیم سه پیروزی پیاپی به دست آوریم.