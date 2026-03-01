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۱۰ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس:

جنایت نابخشودنی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بدون جواب نخواهد ماند

جنایت نابخشودنی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بدون جواب نخواهد ماند

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در بیانیه‌ای پس از شهادت امام خامنه‌ای (قدس سره) تأکید کرد: جنایت نابخشودنی پاسخ خواهد داشت و خون پاک ایشان ظلم و جنایت را ریشه‌کن می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پی شهادت امام خامنه‌ای (قدس سره) بیانیه‌ای صادر و تاکید کرد: جنایت نابخشودنی هرگز بدون جواب نخواهد ماند و خون پاک و مطهر رهبر حکیم، فرزانه، بصیر و دوراندیش کشور، همچون چشمه‌ای خروشان خواهد جوشید و ظلم و جنایت امریکایی- صهیونی را ریشه‌کن خواهد ساخت.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

مرجع عالیقدر و مقتدای مسلمین عالم حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای رحمة الله علیه خلف صالح و شایسته حضرت روح الله، اسوه ایثار و مقاومت، شجاعت، عالم و فقیه بی‌همتا، پرچمدار واقعی جبهه اسلام و یاریگر مؤمنان و ستمدیدگان در ماه ضیافت الهی همچون مولا و مقتدایش حضرت علی علیه السلام به دست شقی‌ترین و پلیدترین افراد در رژیم‌های سفاک و تروریستی آمریکا و اسرائیل به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

آن پرچمدار و مجاهد بی‌نظیری که بیش از ۳۷ سال در برابر انواع تهاجمات بیگانگان و مزدوران، با صلابت ایستاد و ایران اسلامی را به قله عزت، استقلال و پیشرفت رسانید و تا آخرین لحظه زندگی و حیات پربرکت خود به ذلت در برابر زورگویان عالم تن نداد و به یاران شهیدش پیوست.

جانباز بزرگ نهضت عظیم و جهانی خمینی کبیر با تحمل سال‌ها زندان، شکنجه و تبعید، هدف والای خویش را امنیت، استقلال و عزت و سربلندی ایران اسلامی قرار داد و نه‌تنها به ملت ایران عزت بی‌مثال و روز افزونی بخشید بلکه ملت‌های مظلوم و مسلمان منطقه را هم در برابر استکبار و استبداد بیدار و هوشیار ساخت.

این جنایت نابخشودنی هرگز بدون جواب نخواهد ماند و خون پاک و مطهر رهبر حکیم، فرزانه، بصیر و دوراندیش کشور، همچون چشمه‌ای خروشان خواهد جوشید و ظلم و جنایت امریکایی- صهیونی را ریشه‌کن خواهد ساخت.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت با تسلیت شهادت رهبر و مقتدای مسلمین جهان به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (اروحنا له الفدا) و ملت شریف ایران اسلامی اعلام می‌دارد مسیر و میراث ارزشمند آن راهبر خردمند و دوراندیش مسلمانان همواره چراغ راه ملت شجاع و قهرمان ایران اسلامی و آزادگان جهان خواهد بود و به فضل الهی ملت مقاوم و مقتدر ایران با اتحاد، همدلی و اقتدار نیروهای مسلح سلحشور با سربلندی از این گذرگاه سخت عبور خواهد کرد چرا که این وعده صادق آن سیدالشهدای انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 6762754
روح اله صابرزاده

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