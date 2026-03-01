مولوی حسین زهی: شهادت رهبری غمی بزرگ برای اهل ایمان است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین زهی امام جمعه اهل‌سنت خاش به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ پیام تسلیت منتشر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شهادت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضایعه‌ای عمیق و دردناک برای ملت شریف ایران و تمامی مسلمانان در سرتاسر جهان است. ایشان نه تنها رهبری بزرگ، بلکه الگوی استقامت، شجاعت و فداکاری در برابر مستکبران و ظلم بودند. در دوران سختی که دشمنان سعی در تفرقه و سست کردن اراده ملت داشتند، ایشان با بینش و حکمت خود، همواره راه را برای ما روشن ساختند.آیت الله خامنه‌ای به عنوان صدای مظلومان و حامی ارزش‌های انسانی، همواره بر اصول و آرمان‌های انقلاب تأکید کردند و در سخت‌ترین شرایط از حقوق شهروندی و عزت ملت دفاع نمودند.

ایشان پرچمدار موقعیت حق و نیکوکاری در عرصه جهانی بودند و یادشان همواره در دل‌های ملت و پیروان حق باقی خواهد ماند.

اینک که این برندۀ جهاد و پایمردی به شهادت رسید، بر ماست که از این واقعه تلخ عبرت بگیریم و با همبستگی و اتحاد، راه ایشان را ادامه دهیم. ما باید در برابر ظلم، ایستادگی کنیم و صدای مظلومان را هرگز خاموش نکنیم.

این مصیبت را به عموم ملت ایران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال طلب رحمت و مغفرت برای روح بزرگ ایشان دارم. بی‌تردید، اراده و روحیه جهادگری ایشان همچنان در دل‌های ما زنده خواهد ماند و ما را به سوی تحقق آرمان‌هامان رهنمون خواهد ساخت.والسلام علیکم و رحمت الله