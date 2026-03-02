به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صفدریان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن محکوم کردن حملات وحشیانه آمریکا و اسرائیل با اشاره به اینکه در سه روز جنگ ۸ همدانی به شهادت رسیده است، اظهار کرد: از این ۸ نفر پنج شهید همدانی هستند.

وی با بیان اینکه ۲ شهید از شهرستان تویسرکان و یک شهید از شهرستان بهار به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند، افزود: این هشت شهید از اقشار مختلف اعم از مردم، بسیج و نیروهای مسلح هستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان درخصوص برگزاری مراسم تشییع شهدا ادامه داد: زمان برگزاری مراسم تشییع این شهدا هنوز به صورت قطعی مشخص نیست.

وی بیان کرد: به محض قطعی شدن زمان تشییع شهدا تاریخ و ساعت آن اطلاع رسانی خواهد شد.