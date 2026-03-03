به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع که به نام آنها اشاره نکرده، اعلام کرد که پس از انفجار در سفارت آمریکا در ریاض، این سفارت در آتش می سوزد.

منابع مذکور همچنین گزارش دادند که انفجار مهیبی در سفارت آمریکا در ریاض شنیده شده و سپس دود از آن به هوا برخاسته است.

رویترز و منابع آن به جزییات بیشتر این خبر هیچ اشاره ای نکردند.

عربستان: سفارت آمریکا هدف دو پهپاد قرار گرفت

وزارت دفاع عربستان با تأیید این حمله اعلام کرد که براساس گزارش اولیه، سفارت آمریکا در ریاض هدف حمله دو پهپاد قرار گرفته است.

سفارت آمریکا در ریاض از اتباع آمریکایی ساکن عربستان خواست که در هرجا هستند، در آنجا بمانند.