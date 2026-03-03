محمود مسلم‌ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب (قدس سره) اظهار کرد: در پی فقدان و شهادت مقام معظم رهبری، در شهرستان سمیرم نیز همچون سایر شهرستان‌ها مردم به صورت خودجوش با حضور در معابر و میادین شهر به عزاداری برای رهبر شهید خود پرداختند.

وی افزود: مردم عزیز در شهرستان سمیرم بازهم برگزاری سایر مراسم‌های متناسب با شهادت حضرت آقا را در مدت عزای عمومی در دستورکار خود دارند.

فرماندار سمیرم عنوان کرد: در همین راستا همزمان با جنگی که استکبار جهانی به ایران عزیز ما تحمیل کرد، در شهرستان سمیرم نیز تدابیر لازم اتخاذ شده و مردم شهرستان نیز آمادگی صد درصدی برای مقابله با این جنگ و همراهی لازم با ارکان نظام دارند.

وی افزود: مردم شهرستان سمیرم آماده استقبال از کسانی هستند که قصد سفر و اسکان در این شهرستان را دارند و همچنین از نهادهای نظامی و انتظامی در شرایط فعلی پشتیبانی و حمایت خواهند کرد؛ این پشتیبانی در قالب کارگروه‌هایی که در دستورکار قرار دارد و بنابر صلاح مدیریت استان انجام خواهد شد.