به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی صبح سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به جانفشانی ۱۸ نفر از نیروهای مازندرانی که در خارج از استان برای دفاع از کشور فعالیت داشتند، گفت: از میان شهدا، ۱۷ نفر مرد و یک نفر زن بودند و جان خود را فدای حفاظت از میهن کردند.

وی افزود: این شهدا از شهرستان‌های آمل، بابل، قائمشهر، سوادکوه، جویبار، ساری، میاندورود، نکا، بهشهر، نوشهر و چالوس هستند و همزمان ورود سه میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر به استان نشان می‌دهد که شرایط امنیتی مازندران پایدار و آرام است.

سوادکوهی با بیان اینکه استاندار مازندران دستور تشکیل ستاد استقبال و بزرگداشت شهدا را صادر کرده است، تاکید کرد: شهرستان‌ها برنامه‌های ویژه‌ای برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم وداع و تدفین شهدا در نظر گرفته‌اند و هماهنگی‌های لازم با خانواده‌ها و نهادهای مرتبط انجام شده است.

وی همچنین از تلاش‌های شورای تأمین، نیروهای سپاه پاسداران، فراجا و اداره کل اطلاعات برای حفظ امنیت و نظم عمومی تقدیر کرد و گفت: فضای استان کاملاً امن است و هیچ مشکلی در اداره امور عمومی وجود ندارد.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری مازندران در پایان خاطرنشان کرد که بزرگداشت یاد و خاطره این شهدا با رعایت امنیت و آرامش مردم در اولویت قرار دارد و مسئولان استان تمام توان خود را برای برگزاری مراسم باشکوه به کار خواهند گرفت.