به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی از زخمی شدن چندین نفر در موج جدید حملات موشکی ایران به شمال و مرکز سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی با وجود سانسور گسترده‌ای که در خصوص اعلام تلفات ناشی از حملات موشکی ایران بر آنها اعمال می‌شود، اعلام کردند که در حمله موشکی به منطقه اصبع الجلیل چندین صهیونیست زخمی شده‌اند.

اسرائیل با وجود اذعان به تخریب گسترده‌ای که در ساختمان هدف قرار گرفته شده، به وجود آمده؛ مدعی شدند که در این حمله ۴ نفر به صورت مستقیم هدف اصابت قرار گرفته و مجروح شده‌اند.

از سوی دیگر سازمان‌های امدادی رژیم صهیونیستی گزارش دادند که منطقه بتاح تکفا در مرکز سرزمین‌های اشغالی نیز هدف اصابت مستقیم موشک های ایرانی قرار گرفته است.

منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی همچنین از اصابت موشک با سر جنگی متعدد به منطقه بیت یام در نزدیکی تل آویو خبر داد. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که صدای انفجارهای متعدد در نتیجه این حمله، به علت نوع سر جنگی تجزیه پذیر این موشک بوده است.

سازمان‌های امدادی رژیم صهیونیستی از بروز تلفات مستقیم در نتیجه این حمله اطلاع پیدا کرده و آمبولانس های خود را روانه محل انفجار کرده اند.

منابع صهیونیستی از بروز آتش‌سوزی در ساختمانی خبر دادند که به صورت مستقیم هدف اصابت این موشک قرار گرفته است.