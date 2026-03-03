مسعود فرزانه، مدیرعامل انتشارات به‌نشر، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی به عموم مردم و جامعه کتابخوان کشور، از امام شهید به عنوان امامی جامع الاطراف و دارای شخصیتی چند بعدی یاد کرد و گفت: سبک رهبری و رفتار رهبر شهید، اغلب شبیه یک پدر دلسوز و خردمند بود که به دنبال هدایت و مشاوره فعالان صنف کتاب و صنعت نشر بود. دیدگاه‌های او نه تنها الهام‌بخش، بلکه عملی و قابل اجرا بودند.

وی تصریح کرد: از دیدگاه امام شهید، کتابخوانی و مطالعه صرفا یک فعالیت فرهنگی در کنار سایر فعالیت‌های فرهنگی و به صورت معمول و متعارف نبود؛ بلکه ایشان، کتاب و کتابخوانی و مطالعه را ستون فقرات شکل گیری شخصیت فکری و روحی انسان عنوان می‌کردند.

فرزانه ادامه داد: رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره در مجامع مختلف به بیان خاطرات خود از مطالعه و کتاب و کتابخوانی در دوران نوجوانی و جوانی می‌پرداختند و این امر نشان می‌دهد که از دیدگاه ایشان، بهترین، اصلی‌ترین و طلایی‌ترین دوره‌ مطالعه کتاب و تربیت انسان‌های کتابخوان در جامعه، دوره نوجوانی و جوانی است؛ چرا که شخصیت نوجوان در این دوره شکل می‌گیرد.

به گفته فرزانه، تنوع آثار مطالعاتی امام شهید از کتاب‌های داستان، آثار ادبی، تاریخی، دینی و مذهبی نشان از گستره مطالعاتی ایشان در حوزه‌های مختلف و یک نقطه برجسته در روش شناختی مطالعه از منظر ایشان است. این تنوع، نگرشی جامع و همه‌جانبه نسبت به دانش و ابعاد مختلفی از یک شخصیت انسانی را نشان می‌دهد.

دین اسلام؛ داعیه‌دار فرهنگ مطالعه

وی از امام شهید به عنوان نمادی قدرتمند از ارزش کتابخوانی در جامعه یادکرد و با تاکید بر نقش رهبر انقلاب اسلامی در ایجاد ارتباط مستقیم بین اسلام و کتاب، اظهار کرد: از منظر ایشان، دین اسلام به عنوان یک دین ویژه و برجسته، داعیه‌دار فرهنگ مطالعه است و براین باور اعتقاد داشتند که کتاب اساسا نباید در جامعه منزوی باشد ، ملتی که با کتاب و کتابخوانی بیگانه باشد دچار خسران خواهد شد و از فراگیری معارف محروم می‌شود.

فرزانه، با اشاره به اهمیت مطالعه کتاب در عصر دیجیتال در خانه و خانواده از منظر امام شهید تصریح کرد : ایشان بر لزوم وجود کتاب در خانه‌ها و تبدیل خواندن کتاب به یک عادت خانوادگی تأکید داشتند. این امر نشان‌دهنده نقش مهم خانواده در پرورش عادت مطالعه در کودکان و نوجوانان است. اگرچه رهبر شهید پذیرفتند که رسانه‌های دیجیتال و فضای مجازی بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی امروزی شده‌اند، اما بر این باور بودند که هیچ چیز نمی‌تواند جای کتاب را بگیرد.

تأثیر فناوری بر عادات خواندن

وی با اشاره به دیدگاه رهبرشهید انقلاب اسلامی در ارتباط کتاب با مباحث اجتماعی و سیاسی تصریح کرد: یکی از جنبه‌های برجسته دیدگاه‌های امام شهید، برقراری ارتباط میان مطالعه کتاب و آگاهی از مسائل روزمره و اجتماعی‌سیاسی بود. رهبر شهید معتقد بودند که برای داشتن تفکر انتقادی و تحلیل دقیق وقایع جاری، لازم است افراد با مطالعه کتاب، دانش و بینشی عمیق‌تر کسب کنند و اینکه ما با غوطه‌ور شدن در آثار ادبی و تاریخی، و همچنین مطالعه متون مرتبط با زمانه خودمان، می‌توانیم درک بهتری از شرایط موجود داشته باشیم و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیریم.

وی با اشاره به دیدگاه امام شهید از جابجایی تمرکز از انتشار کتاب به توسعه کتابخوانی در جامعه افزود: رهبر شهید باور داشتند که اگرچه کشور ممکن است در تولید و نشر کتاب محدودیت‌هایی داشته باشد، اما مشکل بزرگ‌تر در حوزه کتابخوانی است. ایشان همواره بر افزایش میزان مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین جوانان و دانشجویان و رابطه نزدیک بین دین و دانش و اهمیت کسب دانش و یادگیری از طریق مطالعه کتاب برای پیشرفت فکری و فرهنگی جامعه تأکید می‌کردند.

تبدیل کتابخوانی به یک فرهنگ عمومی

وی ادامه داد: ایشان معتقد بودند که دسترسی به کتاب و مطالعه نباید محدود به گروه خاصی مانند علما و دانشگاهیان باشد، بلکه باید به همه طبقات جامعه گسترش یابد. این امر شامل تلاش برای ایجاد کتابخوانان متعهد و علاقه‌مند در میان عموم مردم است. رهبر شهید بر این باور بودند که توسعه کتابخانه‌ها و ایجاد فضای مناسب برای مطالعه، نقشی مهم در مسیر پرورش کتابخوانان و در نهایت، رشد فکری جامعه دارد؛ اما ابتدا باید به تربیت کتابخوانان متعهد اقدام کرد سپس می‌توان کتابخانه‌ها را تأسیس کرد تا نتایج مطلوب حاصل شود.هم چنین ایشان در دیدار با دانشجویان بر لزوم هدایت اجتماعات دانشجویی به سمت فرهنگ کتابخوانی تأکید داشتند و پیشنهاد دادند که مباحث حقیقی و سازنده جایگزین بحث‌های انحرافی شود.

مدیرعامل انتشارات به‌نشر، با اشاره به بازدیدهای رهبر شهید از نمایشگاه ببن المللی کتاب اظهار کرد: حضور پررنگ رهبر شهید در نمایشگاه‌های کتاب در ادوار مختلف نشان می‌دهد ایشان در نمایشگاه‌های کتاب شرکت می‌کردند تا از روند چاپ کتاب‌های جدید و آثار منتشرشده آگاه شوند. ایشان با ناشران و نویسندگان مختلف تعامل داشتند و نظرات ارزشمند خود را بیان می‌کردند و با نوشتن تقریظ بر کتب، ناشران و نویسندگان را مورد تحسین قرار می‌دادند.

وی تاکید کرد: ایشان همواره بر اهمیت حمایت از کالای ایرانی و تولیدکنندگان داخلی تاکید داشتند و از استفاده از کاغذ ایرانی در چاپ کتاب‌ها حمایت می‌کردند. این امر نه تنها به اقتصاد داخل کمک می‌کرد، بلکه نشان‌دهنده افتخار به منابع بومی بود.

وی با تاکید بر اینکه رهبر شهید، نمونه‌ای زنده از یک خواننده ، مترجم و نویسنده مشتاق بودند، تصریح کرد: ایشان با ترجمه و انتشار کتاب‌های مهم قبل و بعد از انقلاب، تعهد خود را نسبت به ترویج فرهنگ کتاب و دانش نشان دادند.

وی ادامه داد : ما یک امام شهید کتابخوان را از دست داده‌ایم ، فقدان حضورشان برای جامعه کتاب و فرهنگ ایران، احساس عمیقی از غم و اندوه ایجاد کرده است. بینش و راهنمایی‌های ایشان، گنجینه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده است که باید از آن یاد کنند و پیروی نمایند.

نقش رهبر انقلاب اسلامی در شکل‌گیری و رشد ادبیات دفاع مقدس

وی در بخش دیگر از سخنان خود به نقش و تأثیر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در شکل‌گیری و رشد ادبیات دفاع مقدس و اهمیت آثار ادبی مرتبط با جنگ و مقاومت در جامعه ایرانی اشاره و تاکید کرد: جنگ‌ها همواره الهام‌بخش آثار ادبی بوده‌اند. انقلاب‌ها و جنگ‌های معروف در تاریخ، واکنش‌های قوی در قالب داستان‌ها، رمان‌ها و دیگر اشکال ادبی ایجاد کرده‌اند.کشور ایران در طول تاریخ خود بارها درگیر جنگ‌های مختلف از جمله جنگ هشت ساله با عراق، جنگ ۱۲ روزه و جنگ فعلی با رژیم صهیونیستی و آمریکا بوده، این وقایع تأثیر عمیقی بر ادبیات و افکار عمومی داشته است.

مدیرعامل انتشارات به‌نشر با اشاره به نقش نویسندگان در ثبت رویدادهای تاریخی افزود: نویسندگان و هنرمندان دارای تعهد اخلاقی نسبت به جامعه، باید رویدادهای مهم تاریخی مانند جنگ را با چشم‌اندازی دقیق و مسئولانه بازتاب دهند تا پیام‌های ارزشمند و انگیزشی را به نسل‌های بعدی منتقل کنند. رهبران معنوی و سیاسی مانند شهید امام خامنه‌ای (ره) با توجه و تشویق خود، ادبیات دفاع مقدس را تقویت کردند. تقریظ‌های ایشان و حمایت از آثار مرتبط با مقاومت و پایداری، کمک زیادی به رشد این ژانر ادبی داشت.

وی با تاکید بر اینکه ادبیات می‌تواند با تزریق روحیه امید و مقاومت، اثرات منفی جنگ را کاهش دهد، افزود: اشاعه چنین روحیه‌ای نه تنها در زمان جنگ، بلکه در تمام دوره‌های بعد نیز مفید خواهد بود. در نهایت، ادبیات دفاع مقدس با تمرکز بر ارزش‌های انسانی، مقاومت و پایداری، نقشی حیاتی در حفظ یادگارهایی زنده از دوران جنگ دارد و می‌تواند به عنوان منبع الهام برای نسل‌های آینده عمل کند.

دو اثر انتشارات به‌نشر مفتخر به دریافت تقریظ امام شهید

وی ادامه داد: آثار انتشارات به‌نشر با عنوان‌های «آخرین فرصت» و «خانوم‌ماه» در حوزه ادبیات پایداری و دفاع مقدس در دو سال متوالی مفتخر به کسب تقریظ رهبر معظم انقلاب، شدند. این آثار نه تنها از نظر ادبی غنی هستند، بلکه حاوی مضامین الهام‌بخشی درباره شجاعت، فداکاری، و ایستادگی در برابر دشمنی‌ها هستند.

مدیرعامل انتشارات به‌نشر تاکید کرد: امام شهید در تقریظ‌ها به شخصیت پردازی قوی و روای الهام بخش کتاب اشارت می دهند. تقریظ‌های ایشان، نه تنها جنبه‌های فنی و ادبی آثار را برجسته می‌کرد، بلکه شامل نکات ظریف معنوی و عرفانی و نیز تحسین نویسنده و راوی اثر بود.

روایت‌های ماندگار و الهام بخش از ارتباط عمیق با امام رضا(ع)

مدیرعامل انتشارات به‌نشر با اشاره به اینکه رهبر شهید، علاقه و ارتباط عمیقی با امام رضا (ع) داشتند، اظهار کرد: یک ویژگی متمایز شهدای انقلاب ما، ارتباط عاشقانه و عارفانه با امام رضا (ع) است که می‌توان این کشف و شهودها را روایت کرد.

وی یادآور شد: این ارتباط عمیق شهدا با امام رضا (ع) می‌تواند در قالب کتاب‌ها و آثار ادبی دیگر بیان شود تا نسل‌های بعدی با این پیوند معنوی آشنا شوند و از آن الهام بگیرند. انتشارات آستان قدس رضوی در این راستا از تمامی نویسندگان علاقه‌مند به حوزه رضوی دعوت به همکاری می‌کند.