محسن پاک‌آیین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقدام صورت‌گرفته را مصداق بارز نقض اصول و موازین حقوق بین‌الملل دانست و اظهار داشت: ترور امام خامنه‌ای اقدامی کاملاً مغایر با قوانین بین‌المللی و اصول پذیرفته‌شده جهانی است و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند این مسئله را به‌عنوان یک جرم آشکار در مراجع قضایی و حقوقی بین‌المللی مطرح و پیگیری کند.

وی با اشاره به ضرورت واکنش سیاسی و حقوقی گسترده نسبت به این اقدام، افزود: این موضوع باید در مجامع سیاسی، دیپلماتیک و پارلمانی جهان مطرح و محکوم شود و دولت‌ها موضع رسمی خود را در قبال آن اعلام کنند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: به‌جز رژیم صهیونیستی، هیچ کشوری در جهان از این اقدام حمایت نکرده و اغلب کشورها، به‌ویژه در جهان اسلام، صراحتاً آن را محکوم کرده‌اند. در اروپا نیز گرچه ادبیات مورد استفاده متفاوت است، اما مخالفت با این اقدام اعلام شده است.

پاک‌آیین با بیان اینکه این اقدام چهره واقعی دستگاه حاکمیتی آمریکا و مدعیان لیبرال‌دموکراسی را آشکار ساخته است، خاطرنشان کرد: حمایت دولت آمریکا و شخص ترامپ از چنین اقدامی، تناقض آشکار با شعارهای حقوق بشری آنان دارد و موجب رسوایی بیشتر این جریان در افکار عمومی جهان خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به واکنش‌های مردمی در کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی سایر نقاط جهان، مردم به‌صورت خودجوش به صحنه آمده و این اقدام را محکوم کرده‌اند و انزجار خود را از سیاست‌های آمریکا اعلام داشته‌اند. بازتاب گسترده تصویر رهبر شهید انقلاب اسلامی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی جهان، نشان‌دهنده عمق تأثر و واکنش افکار عمومی جهانی نسبت به این حادثه است؛ رخدادی که در مقایسه با موارد مشابه در تاریخ معاصر، کم‌سابقه ارزیابی می‌شود.

وی همچنین با اشاره به پاسخ موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: در کنار عزاداری و سوگواری ملت ایران و مسلمانان جهان، افکار عمومی بسیاری از کشورها از پاسخ قاطع و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی و آمریکا استقبال کرده‌اند. این پاسخ که به‌صورت مستمر ادامه یافته، پیام روشنی از اقتدار و توان بازدارندگی ایران به همراه داشته و نشان داده است که منافع آمریکا در منطقه و پیرامون ایران از گزند واکنش‌های جمهوری اسلامی مصون نخواهد ماند.

این دیپلمات پیشین در ادامه اظهار داشت: شهادت امام خامنه‌ای نه‌تنها موجب تضعیف جبهه انقلاب اسلامی نخواهد شد، بلکه به تقویت انسجام و همبستگی ملی منجر خواهد شد. همان‌گونه که شهادت مظلومانه شهید بهشتی در مقطع تاریخی خود موجب وحدت بیشتر جامعه شد، این حادثه نیز می‌تواند موجب تعمیق انسجام ملی، افزایش بصیرت عمومی و تقویت روحیه دشمن‌شناسی در میان مردم ایران شود.

پاک‌آیین در پایان تصریح کرد: در شرایط کنونی، آنچه اهمیت مضاعف دارد، نمایش عملی اتحاد و انسجام ملی است. همه جریان‌ها و سلایق سیاسی باید با کنار گذاشتن اختلافات سلیقه‌ای، در کنار یکدیگر و در کنار مردم، از انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که مقتدرانه در صحنه حضور دارند حمایت کنند. بی‌تردید وعده الهی بر پیروزی جبهه حق تحقق خواهد یافت و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به وحدت ملی و قدرت دفاعی خود، از این مرحله نیز با اقتدار عبور خواهد کرد.