به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکرهای مطهر هشت شهید تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به میهن اسلامی، پیش از ظهر سه شنبه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم قم برگزار شد.

در این مراسم که از مسجد امام حسن عسکری علیه‌السلام آغاز شد، خیل عظیم مردم ولایت‌مدار قم با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران، بیرق‌های سیاه و سرخ مزین به نام اهل‌بیت علیهم‌السلام و تصاویر شهدا، پیکرهای مطهر را تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها مشایعت کردند.

شرکت‌کنندگان در این آیین با سردادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر استمرار راه شهیدان و ایستادگی در برابر آنچه استکبار جهانی خوانده شد تأکید کردند و فضای شهر را آکنده از حماسه و همبستگی انقلابی ساختند.

پس از ورود پیکرهای مطهر شهدا به صحن‌های حرم بانوی کرامت، نماز به امامت آیت‌الله سید محمد سعیدی، امام جمعه قم و تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها اقامه شد.

در ادامه، پیکرهای مطهر شهیدان مرتضی علم‌خواه، علی‌اصغر خانی، رحیم حسن‌لو، محمدصادق غلامی، محمد وزینی‌اکبر و اسماعیل جعفری برای خاکسپاری به گلزار شهدای قم منتقل و در میان حزن و اندوه خانواده‌ها و مردم به خاک سپرده شدند.

همچنین پیکر شهید احمدی مینا در گلزار شهدای بهشت معصومه سلام‌الله‌علیها آرام گرفت و پیکر شهید سید مجید موحد ابطحی نیز بناست عصر امروز ساعت ۱۵ در بقعه امامزاده حمزه علیه‌السلام به خاک سپرده شود.

دو شهید دیگر این حادثه نیز پیش از این برای تشییع و خاکسپاری به زادگاه خود منتقل شده بودند که بر این اساس، پیکر شهید مجید سروری به استان البرز و پیکر شهید عبدالرضا بقلان به شهر شوش دانیال انتقال یافت.

در جریان این مراسم، شعارهایی در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با ولایت فقیه در صحن‌های حرم مطهر طنین‌انداز شد و حاضران با قرائت فاتحه و اهدای شاخه‌های گل، یاد و خاطره این شهدای والامقام را گرامی داشتند.

شب گذشته نیز آیین وداع با پیکرهای مطهر این هشت شهید در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شده بود و زائران و مجاوران با حضور در این مراسم، با شهدای این حادثه وداع کردند.