به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عابدین داغمه چی گفت: شایعه تخلیه ستاد فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقشه شوم دشمن و نخ نما شده بوده و خوشبختانه امنیت کامل در این شهرستان و کل استان مازندران فراهم است.

وی با بیان اینکه بنده در دفتر کار خودم در سپاه پاسداران آمل مشغول فعالیت کارهای روزانه هستم، افزود: مردم شهرستان نیز مانند همیشه در شرایط عادی به زندگی روزمره خود مشغول هستند.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آمل اضافه کرد: انتشار برخی اخبار درباره تخلیه احتمالی اماکن نظامی وامنیتی، اقدامی در راستای ایجاد نگرانی در میان مردم است و هیچ تصمیم یا دستوری در این خصوص وجود ندارد.

سرهنگ داغمه چی ادامه داد: خوشبختانه تمامی بخش‌های اجرایی و امنیتی در آمادگی کامل قرار دارند و شرایط عمومی شهر عادی است و بازدیدهای میدانی نشان می‌دهد روند زندگی روزمره مردم بدون اختلال در جریان است.