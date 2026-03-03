به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کاظمی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های سازمان غذا و دارو اعلام کرد: بر اساس به‌روزرسانی انجام‌شده در سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت، از این پس هر کد ملی مربوط به افراد بالای ۶ سال صرفاً امکان دریافت یک قوطی شیرخشک مصنوعی رگولار را برای یک‌بار خواهد داشت.

وی افزود: پیش از این، برای هر کد ملی بالای ۶ سال امکان دریافت دو قوطی شیرخشک مصنوعی رگولار در هر ماه فراهم بود که با هدف مدیریت هدفمند توزیع و جلوگیری از انحراف در زنجیره تأمین، این سقف اصلاح شد.

کاظمی تأکید کرد: اعمال این تغییر به صورت سامانه‌ای انجام شده و تمامی داروخانه‌ها موظف‌اند در زمان عرضه، نسبت به استعلام کد ملی از طریق سامانه مربوطه اقدام کنند تا فرآیند توزیع به شکل شفاف و قابل رصد انجام شود.

وی تصریح کرد: این اقدام در راستای پایش دقیق مصرف و صیانت از دسترسی عادلانه متقاضیان واقعی به اقلام یارانه‌ای انجام شده و زیرساخت‌های فنی لازم برای اجرای آن در سطح کشور فعال است.

بازدید سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از شرکت تولیدی تجهیزات حوزه دیالیز

سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با حضور در شرکت مدی تکسیس از خطوط تولید، آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت و انبارهای مواد اولیه و محصول نهایی بازدید کرد. این بازدید با توجه به نقش حیاتی تجهیزات دیالیز در استمرار درمان بیماران مبتلا به نارسایی کلیه و اهمیت جلوگیری از هرگونه وقفه در خدمت‌رسانی انجام شد.

در جریان این حضور میدانی، ظرفیت اسمی و عملی تولید، وضعیت تأمین مواد اولیه، میزان ذخایر راهبردی، فرآیندهای تضمین کیفیت و نحوه توزیع اقلام مصرفی حوزه دیالیز به‌دقت مورد بررسی قرار گرفت. اقلامی نظیر فیلترها، ست‌های دیالیز و ملزومات جانبی به دلیل مصرف روزانه در مراکز درمانی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و رصد مستمر هستند.

سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در نشست با مدیران فنی شرکت، بر رعایت کامل الزامات فنی، انطباق با استانداردهای ابلاغی، تقویت نظام رهگیری و ثبت اطلاعات، و آمادگی برای پاسخ‌گویی به نوسانات احتمالی تقاضا تأکید کرد. وی پایش میدانی واحدهای تولیدی را بخشی از رویکرد فعال نظارتی سازمان در مدیریت ریسک و صیانت از سلامت بیماران عنوان کرد.

همچنین چالش‌های مرتبط با تأمین مواد اولیه، برنامه‌های توسعه‌ای شرکت و امکان افزایش ظرفیت تولید بررسی شد و مقرر شد گزارش تکمیلی برای تصمیم‌سازی در سطح سازمان ارائه شود

تجهیزات حوزه دیالیز به دلیل ارتباط مستقیم با جان بیماران در اولویت نظارتی قرار دارند و پایش مستمر شرکت‌های فعال در این حوزه با هدف تضمین کیفیت، ایمنی و دسترسی پایدار ادامه خواهد داشت.

*احسان مشهدی محمد