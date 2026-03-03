به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی با صدور پیامی، شهادت رهبر معظم انقلاب و بانوی مؤمنه و مجاهده منصوره خجسته باقرزاده را به حسن خجسته باقرزاده معاون اسبق صدای رسانه ملی تسلیت گفت.

متن پیام پهلوانیان به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا إلیه راجعون

جناب آقای دکتر حسن خجسته باقرزاده (دامت توفیقاته)

سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار

با قلبی اندوهگین و روحی متأثر، شهادت جانسوز قائد حکیم و رهبر شهید امت، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(ره) و بانوی بزرگوار و صبور، خانم منصوره خجسته باقرزاده، همسر فداکار و همشیره مؤمنه جناب‌عالی را محضر شما و بیت مکرم آن شهیدان والامقام تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید، همراهی صادقانه و حمایت بی‌دریغ آن بانوی مجاهده از مسیر نورانی ولایت، جلوه‌ای روشن از ایمان عمیق، اخلاص ناب و استقامت عاشقانه در رکاب ولی خدا بود؛ مجاهدتی خاموش اما اثرگذار که امروز با نشان سرخ شهادت به پاداشی الهی مزین شد. این صبر سترگ و این وفاداری کم‌نظیر، برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی و نشانه‌ای از پیوند عمیق یک خانواده مؤمن با آرمان‌های توحیدی و عدالت‌خواهانه است.

در روزهایی که میهن عزیز اسلامی آماج کینه‌ورزی دشمنان قسم‌خورده قرار گرفته و رزمندگان غیور ایران اسلامی با صلابت و ایمان در میدان دفاع از عزت و استقلال کشور ایستاده‌اند، بی‌گمان خون پاک این شهیدان چراغ راه ملت خواهد بود و بر عزم فرزندان انقلاب خواهد افزود.

از درگاه حضرت حق، برای روح مطهر شهیدان عالی‌مقام، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای جناب‌عالی و دیگر بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم و اطمینان دارم که این داغ بزرگ، به برکت صبر و ایمان، مایه رفعت درجات و تداوم مسیر نورانی ولایت خواهد شد.