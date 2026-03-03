به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی صالحی اظهار کرد: در حمله بزدلانه و جنایتکارانه پهپادی منتسب به دشمن متجاوز آمریکایی-صهیونیستی ، متأسفانه دو خواهر به شهادت رسیدند و چهار نفر دیگر از اعضای همان خانواده مجروح شدند.

صالحی با تأکید بر ماهیت غیرنظامی هدف، افزود: در منطقه مورد حمله هیچ‌گونه فعالیت نظامی وجود نداشته؛ بنابراین دشمن نمی‌تواند با بهانه‌تراشی بر این جنایت سرپوش بگذارد.

فرماندار بوئین‌زهرا در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام ناجوانمردانه، بار دیگر چهره ددمنشانه رژیم صهیونیستی و شریک آن، ایالات متحده آمریکا را به وضوح نشان داد که هدف آن تنها ایجاد رعب و وحشت در میان ملت ما و نقض آشکار تمامی موازین بین‌المللی و انسانی است.